Τι εξηγεί η επιστήμη για το ψυχρό βλέμμα των ψυχοπαθών

Μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια ανακάλυψε σημαντικές διαφορές στη δομή του εγκεφάλου που μπορεί να εξηγούν γιατί οι ψυχοπαθείς σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Χρησιμοποιώντας μαγνητικές τομογραφίες, οι ερευνητές συνέκριναν τους εγκεφάλους 39 ενήλικων ανδρών με υψηλά ποσοστά ψυχοπάθειας με αυτούς μιας ομάδας ελέγχου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στους ψυχοπαθείς, οι ερευνητές εντόπισαν συρρικνωμένες περιοχές στα βασικά γάγγλια, τα οποία ελέγχουν την κίνηση και τη μάθηση, στον θάλαμο, τον αισθητήριο σταθμό αναμετάδοσης του σώματος, και στην παρεγκεφαλίδα, η οποία βοηθά στον συντονισμό της κινητικής λειτουργίας.

Το ζήτημα των συναισθημάτων

Ωστόσο, οι πιο εντυπωσιακές αλλαγές εντοπίστηκαν στον μετωπομετωπιαίο φλοιό και στις νησίδες, περιοχές που ελέγχουν τη ρύθμιση των συναισθημάτων, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την κοινωνική συμπεριφορά.

Με άλλα λόγια, τα μέρη του εγκεφάλου που εμποδίζουν τους περισσότερους ανθρώπους να ψεύδονται, να επιτίθενται ή να βλάπτουν τους άλλους ήταν εμφανώς υποβαθμισμένα.

«Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά στα οποία δυσκολεύονται οι ψυχοπαθείς», εξήγησαν οι ερευνητές.

Ωστόσο, η σάρωση αποκάλυψε επίσης ασθενέστερες συνδέσεις μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με την ενσυναίσθηση, την ενοχή και την ηθική συλλογιστική, υποδηλώνοντας ότι η ψυχρή συμπεριφορά των ψυχοπαθών μπορεί να μην είναι απλώς ένα ζήτημα προσωπικότητας, αλλά να είναι βαθιά ριζωμένη στη νευρική σύνδεση.

Ενώ ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η εξαπάτηση και η χειραγώγηση, πιθανώς διαμορφώνονται από τις εμπειρίες της ζωής, οι φυσικές διαφορές στον εγκέφαλο υποδηλώνουν μια βιολογική βάση για το γιατί οι ψυχοπαθείς συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.

Και αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακάλυψη νέων τρόπων αναγνώρισης και, ενδεχομένως, θεραπείας ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ακραίας αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Οι κοινωνικές λειτουργίες του ανθρώπου

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, διαπίστωσε αξιοσημείωτες διαταραχές στην αμυγδαλή.

Αυτή η ισχυρή περιοχή βοηθά στον έλεγχο του φόβου, του θυμού και της αναγνώρισης των συναισθημάτων, που αποτελούν τη βάση για τη συμπεριφορά ενός κοινωνικά λειτουργικού ανθρώπου.

Όταν δεν λειτουργεί σωστά, το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο οι εναλλαγές της διάθεσης, αλλά και η πλήρης κατάρρευση του τρόπου με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται τους άλλους και ρυθμίζει τη συμπεριφορά του.

Αυτή η αποσύνδεση μπορεί να εκδηλωθεί με τρομακτικούς τρόπους: οι ψυχοπαθείς συχνά δεν μπορούν να εκφράσουν συναισθήματα μέσω των εκφράσεων του προσώπου, γεγονός που τους κάνει να φαίνονται ψυχροί, αποστασιοποιημένοι ή ανησυχητικά ρηχοί.

Οι παρορμητικές συμπεριφορές προέρχονται από τις νευρολογικές ανωμαλίες που βρέθηκαν στη μελέτη, οι οποίες εξηγούν γιατί λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ψυχοπαθείς, αλλά το 20% των φυλακισμένων εμφανίζουν ψυχοπαθητικές τάσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διαπράττουν βίαια εγκλήματα, αλλά το 60% ψεύδεται σε περιστασιακές συνομιλίες, το 40-60% αγνοεί τα όρια ταχύτητας στην κυκλοφορία και το 10% έχει κάνει χρήση παράνομων ναρκωτικών.

Πως ενσωματώνονται οι ψυχοπαθείς στην κοινωνία

Προηγούμενες μελέτες έχουν ακόμη υποδείξει ότι οι ψυχοπαθείς μπορεί να έχουν δυσλειτουργία του συστήματος των «καθρεφτικών νευρώνων», του τμήματος του εγκεφάλου που μας βοηθά να μιμούμαστε και να μαθαίνουμε συμπεριφορές παρατηρώντας τους άλλους.

Με άλλα λόγια, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ενστικτωδώς την ενσυναίσθηση βλέποντας κάποιον να κλαίει ή να υποφέρει, ένας ψυχοπαθής μπορεί να μην αισθάνεται τίποτα.

Οι ειδικοί συχνά αποφεύγουν να χρησιμοποιούν την ετικέτα, φοβούμενοι το στίγμα που φέρει. Αντ’ αυτού, οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν ένα λεπτομερές διαγνωστικό εργαλείο γνωστό ως Ψυχοπαθητική Λίστα Ελέγχου για να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά και να αποδώσουν μια βαθμολογία.

Πολλοί διαγνωσμένοι ψυχοπαθείς δεν καταλήγουν στη φυλακή ή σε θεραπεία.

Μαθαίνουν να μιμούνται φυσιολογικά συναισθήματα, να κρύβουν επικίνδυνες παρορμήσεις και να κινούνται στην κοινωνία απαρατήρητοι.

Πώς εμφανίζεται ο σαδισμός

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο βρήκε ένα ανησυχητικό σημάδι ότι ορισμένα άτομα μπορεί να είναι ψυχοπαθείς.

Οι επιστήμονες έχουν βρει μια σύνδεση μεταξύ της ψυχοπάθειας και του «σαδισμού» – της απόλαυσης που αντλεί κανείς από το να προκαλεί πόνο, ταλαιπωρία ή ταπείνωση σε άλλους.

Παραδείγματα σαδισμού περιλαμβάνουν το trolling στο διαδίκτυο, τη δολοφονία χαρακτήρων βιντεοπαιχνιδιών, τη δολοφονία εντόμων και ακόμη και το να καρφώνεις καρφίτσες σε κούκλες βουντού.

Έτσι, αν εμπλέκεσαι σε αυτές τις σαδιστικές συμπεριφορές – ακόμα και αν είναι απλώς να κάνεις άλλους να νιώθουν ντροπή στο διαδίκτυο – μπορεί να είσαι ψυχοπαθής.

Οι ειδικοί, από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία, προειδοποιούν ότι ο σαδισμός μπορεί να είναι πιο συνηθισμένος από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα

Σε ανησυχητικά πειράματα, διαπίστωσαν ότι μέλη του κοινού ήταν περισσότερο από πρόθυμα να τρομάξουν ανθρώπους και να προκαλέσουν βλάβη σε έντομα.

«Η σαδιστική ευχαρίστηση, η αδικαιολόγητη απόλαυση από το να προκαλείς πόνο σε άλλους, έχει καταστροφικές διαπροσωπικές και κοινωνικές συνέπειες», αναφέρουν οι ειδικοί.

«Η μελέτη μας είναι η πρώτη που αξιολογεί τον σαδισμό που στρέφεται τόσο προς τους ανθρώπους όσο και προς τα ζώα».

Πηγή: in.gr

