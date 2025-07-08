Πότε προβλέπεται το τέλος του σύμπαντος;

Μια ομάδα από τις ΗΠΑ και την Κίνα ανακάλυψε ότι το σύμπαν μας θα φτάσει στην «ημερομηνία θανάτου» του και θα σταματήσει να επεκτείνεται όταν συμπληρώσει 33,3 δισεκατομμύρια χρόνια.

Δεδομένου ότι το σύμπαν εκτιμάται ότι είναι περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, απομένουν λίγο περισσότερο από 19 δισεκατομμύρια χρόνια πριν τελειώσουν τα πάντα σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «Μεγάλη Σύμπτυξη».

Η Μεγάλη Σύμπτυξη

Σύμφωνα με την Daily Mail, το σύμπαν επεκτείνεται προς τα έξω από τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης, της τεράστιας έκρηξης που πιστεύεται ότι έδωσε την ώθηση για την ύπαρξη όλων των πραγμάτων, η Μεγάλη Σύμπτυξη θα είναι το αντίθετο φαινόμενο, όπου όλη η ύλη θα καταρρεύσει και θα συγκεντρωθεί σε ένα μόνο σημείο ενέργειας.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Cornell της Νέας Υόρκης και το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiao Tong της Κίνας δημιούργησαν ένα νέο κοσμικό μοντέλο που υποδηλώνει ότι η σκοτεινή ενέργεια, η δύναμη που πιστεύεται ότι οδηγεί την επέκταση του σύμπαντος, θα εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου και θα υποκύψει στη βαρύτητα.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να αποδείξουν ότι η σκοτεινή ενέργεια υπάρχει πραγματικά, αλλά πιστεύουν ότι λειτουργεί ως απωθητική δύναμη, αντισταθμίζοντας την τάση της βαρύτητας να συγκεντρώνει τα πάντα.

Εάν η σκοτεινή ενέργεια τελικά εξασθενήσει μετά από 33,3 δισεκατομμύρια χρόνια, όπως προτείνεται στη νέα μελέτη, η βαρύτητα από όλα τα αστέρια, τους γαλαξίες και τις μαύρες τρύπες θα αναγκάσει ουσιαστικά το σύμπαν να καταρρεύσει υπό το βάρος του.

Αυτό το ενημερωμένο μοντέλο του σύμπαντος παρέχει τώρα ένα πολύ συντομότερο χρονοδιάγραμμα για την ύπαρξή μας, το οποίο προηγούμενες θεωρίες υποδείκνυαν ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς κανένα περιορισμό.

Παρότι η σκοτεινή ενέργεια δεν έχει ακόμη αποδειχθεί πλήρως, εκτιμάται ότι αποτελεί περίπου 68-70% του σύμπαντος και δρα ως απωθητική δύναμη που αντισταθμίζει τη βαρυτική έλξη.

Το Μοντέλο axion Dark Energy (aDE)

Στη νέα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο aDE (axion Dark Energy), που προτείνει πως η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι σταθερή και μπορεί να αλλάζει με τον χρόνο.

Το μοντέλο αυτό εισάγει ένα υπερελαφρύ σωματίδιο, τον αξίον, και προβλέπει ότι η κοσμολογική σταθερά μπορεί να είναι αρνητική, οδηγώντας τελικά σε συρρίκνωση του σύμπαντος.

Ανατροπή στην κατανόηση του σύμπαντος

Μέχρι πρότινος, η επικρατούσα θεωρία θεωρούσε ότι η σκοτεινή ενέργεια είναι σταθερή και θα συνέχιζε να επεκτείνει το σύμπαν επ’ αόριστον.

Όμως, τα νέα δεδομένα από παρατηρήσεις μέσω των προγραμμάτων Dark Energy Survey (DES) και Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) δείχνουν ότι αυτή η ενέργεια ίσως φθίνει με τον χρόνο.

Το πεδίο του αξίον λειτουργεί σαν αόρατο κυματιστό ενεργειακό κύμα που διατρέχει το σύμπαν. Η ιδέα ότι η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι απόλυτα σταθερή αλλά μεταβάλλεται, υποδεικνύει ότι η απωθητική της δύναμη θα φτάσει σε ένα αρνητικό όριο, επιτρέποντας έτσι στο σύμπαν να καταρρεύσει.

Τέσσερις θεωρίες της NASA για τη Σκοτεινή Ενέργεια

Η NASA έχει προτείνει διάφορες θεωρίες για την ασαφή φύση της σκοτεινής ενέργειας:

Ενέργεια κενού – μια σταθερή δύναμη συνδεδεμένη με την κοσμολογική σταθερά του Αϊνστάιν.

Πεντάδα (quintessence) – ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό πεδίο ή ρευστό που διαμορφώνεται στον χώρο και χρόνο.

Κοσμικές χορδές – ελαττώματα στη δομή του σύμπαντος που δημιουργήθηκαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Σφάλμα στη θεωρία της βαρύτητας – πιθανή ανεπάρκεια της γενικής σχετικότητας να εξηγήσει την επέκταση του σύμπαντος χωρίς την ύπαρξη σκοτεινής ενέργειας.

Συμπεράσματα

Το νέο μοντέλο παρέχει μια δραστικά διαφορετική εκτίμηση για την τελική μοίρα του σύμπαντος, προτείνοντας ότι η διάρκειά του είναι πεπερασμένη και φθάνει περίπου τα 33 δισεκατομμύρια χρόνια.

Αν και τίποτα δεν είναι ακόμα βέβαιο, οι προβλέψεις αυτές ανοίγουν νέους δρόμους στην κατανόηση της κοσμικής εξέλιξης και της φύσης της σκοτεινής ενέργειας.

Πηγή: in.gr

