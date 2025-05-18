Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εκτεθειμένοι σε ρύπανση από εσωτερικές πυρκαγιές

Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν τουλάχιστον μία ημέρα ατμοσφαιρικής ρύπανσης προερχόμενης από πυρκαγιές σε εσωτερικούς χώρους ετησίως. Αυτό προκύπτει από έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Science Advances».

Τα αιωρούμενα σωματίδια από πυρκαγιές που είναι μικρότερα από 2.5 μικρόμετρα (PM 2.5) προκαλούν αδιαμφισβήτητα βλάβες στον οργανισμό. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για την έκθεση στα σωματίδια αυτά σε εσωτερικούς χώρους. Οι ερευνητές από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες χρησιμοποίησαν μοντελοποίηση για τη χαρτογράφηση των συγκεντρώσεων σε υψηλή χωρική ανάλυση από το 2003 ως το 2022 σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, περίπου 1,009 δισεκατομμύρια άνθρωποι βίωσαν τουλάχιστον μία ημέρα τον χρόνο έκθεσης σε σημαντική ρύπανση από φωτιά σε εσωτερικούς χώρους κατά την περίοδο 2003-2022. Ωστόσο, η έκθεση αυτή ήταν άνισα αισθητή σε όλο τον κόσμο. Η υψηλότερη μέση ετήσια συγκέντρωση μικροσωματιδίων από πυρκαγιά σε εσωτερικούς χώρους σε σχέση με την πυκνότητα του πληθυσμού διαπιστώθηκε στην Αφρική, ενώ ακολουθούν η Ασία και η Νότια Αμερική.

Επιπλέον, οι προσομοιώσεις για την παγκόσμια ανάπτυξη συσκευών καθαρισμού αέρα και το σχετικό κόστος ανά χώρα αποκάλυψαν ανισότητες και σε αυτό τον τομέα. Εκτιμάται ότι το παγκόσμιο κόστος για την αγορά και χρήση των συσκευών αυτών (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος που δαπανάται και του κόστους αλλαγής φίλτρων) προκειμένου να διατηρείται η συγκέντρωση PM 2.5 σε εσωτερικούς χώρους κάτω από το όριο που συνιστά ο ΠΟΥ των 5 μg/m3, μπορεί να ξεπερνά τα τέσσερα τρισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια κατ’ έτος.

Από αυτά, τα 69 δισεκατομμύρια αφορούν στη μείωση των μικροσωματιδίων που προέρχονται από πυρκαγιές. Η δυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής και η βόρεια Ασία είχαν το υψηλότερο συνολικό κόστος, ενώ η Αφρική είχε το υψηλότερο κόστος ανά κάτοικο.

Λαμβάνοντας υπόψη το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περιοχές όπως η δυτική Αφρική, η κεντρική Αφρική και η νότια Ασία αντιμετωπίζουν το υψηλότερο κόστος. Ευρύτερα οι χώρες χαμηλού εισοδήματος επωμίζονται σχεδόν διπλάσιο κόστος μετριασμού των PM 2.5 σε εσωτερικούς χώρους σε σύγκριση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Πηγή: newsbeast.gr

