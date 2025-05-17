Λαμπερή εμφάνιση του Δείμου στον ουρανό του Άρη

Μετά την ιστορική καταγραφή του σέλαος στον Άρη το ρόβερ της αποστολής Perseverance τράβηξε μια μοναδική φωτογραφία του Δείμου, του μικρού φεγγαριού του Άρη.

Μπορεί το πιο προηγμένο ρομπότ εξερεύνησης που έχουμε στείλει στον Άρη να αναζητά ίχνη ζωής στον πλανήτη αλλά ενίοτε καταγράφει εντυπωσιακές εικόνες είτε από το αρειανό τερέν είτε στρέφοντας τα όργανα του στον ουρανό. Αυτή τη φορά το ρόβερ κατέγραψε τον Δείμο στον ουρανό του Άρη λίγο πριν την εμφάνιση της αυγής στον πλανήτη.

Ο Δείμος είναι ο μικρότερος από τους δύο δορυφόρους του πλανήτη Άρη (ο άλλος είναι ο Φόβος). Η μεγάλη ομοιότητα του Δείμου και των πολλών πλανητοειδών που είναι παρόντες στην κυρίως ζώνη των αστεροειδών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Δείμος είναι ένα ουράνιο σώμα τέτοιου τύπου που εγκλωβίστηκε από την βαρύτητα του Άρη εξαιτίας μιας διαταραχής, στην περιοχή, που προκλήθηκε από κάποιο πέρασμα του Δία.

Αυτό δεν εξηγεί το γεγονός ότι η τροχιά του δορυφόρου είναι πολύ φυσιολογική και επιπλέον το επίπεδο της σχεδόν συμπίπτει με εκείνο του ισημερινού του πλανήτη. Η διαμάχη στην επιστημονική κοινότητα είναι ανοιχτή και πρόσφατη μελέτη ενισχύει μια εντελώς διαφορετική θεωρία και πιο συγκεκριμένα ότι ο Δείμος γεννήθηκε από τα σπλάχνα του Άρη. Ο βράχος φέρεται να αποτελούσε τμήμα του Κόκκινου Πλανήτη, που αποκολλήθηκε από μια σφοδρή πρόσκρουση, και εν συνεχεία αιχμαλωτίστηκε στην τροχιά του Άρη.

Πηγή: Naftemporiki.gr

