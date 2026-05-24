ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 15:23
Ζάκυνθος: Αίσιο τέλος είχε η διάσωση 48χρονης τουρίστριας
clock 14:36 | 24/05/2026
newsroom ekriti.gr

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 48χρονης τουρίστριας από την Ολλανδία, η οποία τραυματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Κορακονήσι της Ζακύνθου.

Η γυναίκα, που συμμετείχε σε ομάδα περιπατητών, έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε εξαιρετικά δύσβατο και βραχώδες σημείο κοντά στη θάλασσα. Για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της 17ης ΕΜΟΔΕ.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν με ασφάλεια την τραυματία, να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να την μεταφέρουν σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

