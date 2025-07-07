Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκροί σε μία γούρνα νερού οι δύο 16χρονοι που αγνοούνταν

Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες εντοπισμού δύο 16χρονων αγοριών στην Ξάνθη.

Όπως αναφέρει το fonitisxanthis.gr, πριν από λίγη ώρα περιπατητής εντόπισε μέσα σε μία γούρνα νερού του Κοσύνθου, στο «Μονοπάτι της Ζωής».

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αγόρια αγνοούνταν από την Κυριακή (6/7) στην Ξάνθη και για τα οποία είχε σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες αρχές.

Για την τραγική κατάληξη των παιδιών ενημερώθηκε η Αστυνομία αλλά και ομάδα της ΕΜΑΚ, όπου έφτασαν στο σημείο και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τα δύο 16χρονα παιδιά.

Τα άψυχα σώματα των παιδιών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ξάνθης όπου θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους.

Τις έρευνες γι’ αυτό το συμβάν ανέλαβε αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.

