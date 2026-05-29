Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής δημοτικού σχολείου

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις τοπικές κοινωνίες του Φενεού η είδηση του τραγικού θανάτου του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.







Ο άτυχος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας, κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου πήγαινε για να συναντήσει την οικογένειά του.

Το όχημα του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

