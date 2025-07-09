Το μήνυμα του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: «Δεν είναι αξίωμα, είναι αποστολή»

Το στίγμα του δίνει με έγγραφο – δήλωση ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του.

Η συγκεκριμένη θέση «δεν αποτελεί μόνο αξίωμα, αλλά, κυρίως, αποστολή» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, σε έγγραφό του προς τους κ.κ. Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου και κ.κ. Εισαγγελικούς Λειτουργούς δια των Διευθυνόντων τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας αναφέρει:

Η ανάληψη, εκ μέρους μου, των καθηκόντων του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, εκ των πραγμάτων, συνοδεύεται από τη συνείδηση των βαρυσήμαντων υποχρεώσεων, που αυτή συνεπάγεται. Η θέση αυτή, την οποία μου εμπιστεύθηκε η Πολιτεία και για την οποία με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου, δεν αποτελεί μόνο αξίωμα, αλλά, κυρίως, αποστολή. Αποστολή καθημερινής αναζήτησης της δικαιοσύνης και του κοινού καλού, με συνέπεια και ακεραιότητα, που αποτελούν και δικούς μου στόχους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια με τη βοήθεια των άξιων και ικανών συναδέλφων μου, αλλά και τη στήριξη των δικαστικών υπαλλήλων, που υπηρετούν σε όλη την Επικράτεια.

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

