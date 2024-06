Θρίλερ με τον παρουσιαστή του BBC στη Σύμη: «Πώς μπορεί να εξαφανιστεί κανείς από προσώπου γης;»

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται ο Guardian η εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί στη Σύμη από την Τετάρτη.

«Είναι τρελό, δεν βγάζει νόημα. Πώς μπορεί κάποιος να εξαφανιστεί μέρα μεσημέρι; Αν του είχε συμβεί κάτι θα τον είχαμε βρει είτε στο μονοπάτι είτε κοντά στο μονοπάτι που πήρε για να επιστρέψει στο λιμάνι του Γυαλού όπου έμενε με φίλους» λέει χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος αυτός στη βρετανική εφημερίδα.

Κάτοικος της περιοχής που μίλησε στο BBC Radio 5 Live για την περιοχή στην οποία χάθηκαν τα ίχνη του Μόσλεϊ είπε ότι «είναι ένα μονοπάτι που ανεβαίνει το βουνό αλλά πρόσφατα έγινε διάνοιξη και υπάρχει μόνο ένας δρόμος οπότε είναι αδύνατο να χαθείς ή να χάσεις τον προσανατολισμό σου. Δεν είναι μια διαδρομή που είναι πολύ δύσκολη όταν αρχίζεις την κατάβαση. Είναι μια διαδρομή που κάνουν καθημερινά οι τουρίστες που έρχονται στη Σύμη».

Σημειώνεται ότι ο Βρετανός παρουσιαστής ξεκίνησε την διαδρομή του ενώ στο νησί επικρατούσαν θερμοκρασίες 36 βαθμών Κελσίου.

To γράφημα της Daily Mail για την εξαφάνιση του Μόσλεϊ

Image

Οι έρευνες

Πυροσβέστες και αστυνομικοί από τη Σύμη και τη Ρόδο με τη βοήθεια και drone «χτενίζουν» την περιοχή αναζητώντας τον 67χρονο παρουσιαστή που ήταν στην Ελλάδα σε διακοπές. Το απόγευμα της Πέμπτης στη Σύμη έφτασε και ελικόπτερο για την ενίσχυση των ερευνών.

Την έρευνα δυσκολεύει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγνοούμενος δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο καθώς τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του τα είχαν αφήσει στο σπίτι που διέμεναν.

Τι προηγήθηκε

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο Μόσλεϊ ενημέρωσε την παρέα του (τη σύζυγό του και ένα φιλικό ζευγάρι) πως θα ξεκινούσε από την παραλία του Αγίου Νικολάου προκειμένου να γυρίσει στο σπίτι που διέμενε στον Γυαλό, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει ποτέ. Λίγες ώρες αργότερα, η σύζυγός του κινητοποίησε τις Αρχές. Η εξαφάνισή του έγινε γνωστή στη Βρετανία και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας έκαναν την είδηση γνωστή μέσα από έκτακτες ενημερώσεις.

Search under way after TV doctor Michael Mosley goes missing in Greece https://t.co/trrWx5cb6g — BBC News (World) (@BBCWorld) June 6, 2024

Who is Dr Michael Mosley? This Morning star missing on Greek Island https://t.co/2KQ4y5MXrv — The Independent (@Independent) June 6, 2024

Τοπική ομάδα της Σϋμης Σύμης ανήρτησε μια φωτογραφία του γιατρού γράφονταςε: «Έχετε δει αυτόν τον άνδρα; Ξεκίνησε να επιστρέψει με τα πόδια από τον Άγιο Νικόλαο περίπου στις 13:30 και δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του. Οι φίλοι του ανησυχούν καθώς έχουν περάσει 6 ώρες από την τελευταία φορά που τον είδαν. Το όνομά του είναι Dr Mike Mosley και είναι γνωστό πρόσωπο για πολλούς Βρετανούς».

Η σύζυγός του - επίσης γιατρός - Κλερ Μπέιλι, ήταν εκείνη που σήμανε συναγερμό αφού διαπίστωσε πως δεν είχε επιστρέψει μέχρι τις 7.30 το απογευμα της Τεταρτης και οι τοπικές Αρχές άρχισαν να ερευνούν τη διαδρομή που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν. Το πρωί της Πέμπτης, η 62χρονη Μπέιλι έκανε δήλωση εξαφάνισης στην Αστυνομία.

«Οι έρευνες κατά τη δική μου άποψη πρέπει να συνεχιστούν και στη θάλασσα. Το Πέδι είναι ένα κεντρικό σημείο, έχει ψαχτεί πολύ καλά, αν ήταν να βρεθεί εκεί, θα είχε βρεθεί. Πρέπει να εστιάσουμε τις έρευνες και στη θάλασσα. Δυστυχώς, δεν έχει βρεθεί τίποτα ακόμα…» λέει ο δήμαρχος της Σύμης. Ο δήμαρχος της Σύμης βρίσκεται κοντά στις έρευνες των Αρχών και ενημερώνεται συνεχώς.

BBC star Dr Michael Mosley goes missing on walk in Greece as cops fear 'fall' pic.twitter.com/4qiMkGYUcj — The Sun (@TheSun) June 6, 2024

«Γκουρού» της διατροφής, με δικό του podcast

Ο Δρ. Μάικ Μόσλι αποτελεί πολύ γνώριμο πρόσωπο για πολλούς Βρετανούς, αφού είναι γνωστός για τις συμβουλές στη διατροφή αλλά και τη διαλειμματική νηστεία, με το πρόγραμμα The Fast 800 και τη δίαιτα 5/2, καθώς και την υποστήριξη διατροφών χαμηλών σε υδατάνθρακες και κετογονικές.

Ακόμη, έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο για το πώς η διατροφή μπορεί να συμβάλει στη βελτιώση του ύπνου, αποκαλύπτωντας μάλιστα ότι έπασχε από χρόνια αϋπνία. Πολύ τακτικά εμφανίζεται στο podcast υγείας του BBC, Just One Thing, έχοντας γίνει ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς γιατρούς στη Μεγάλη Βρετανία.

Σπούδασε Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία στην Οξφόρδη, ενώ, αρχικά δοκίμασε τις δυνάμεις του ως επενδυτικός τραπεζίτης, αλλά στη συνέχεια επανεκπαιδεύθηκε ως γιατρός και πήρε το πτυχίο του, αφού σπούδασε στο Royal Free Hospital του Λονδίνου.

Ο Δρ. Μόσλι εντάχθηκε στο δυναμικό του BBC ως εκπαιδευόμενος βοηθός παραγωγού και μετά την παραγωγή εκπομπών για τον τηλεοπτικό σταθμό πέρασε και μπροστά στην κάμερα ως παρουσιαστής. Η γυναίκα του, Δρ. Κλερ Μπέιλι, είναι γενική γιατρός και επίσης αρθρογράφος της DailyMail και μαζί έχουν τέσσερα παιδιά.

Κέρδισε βραβείο Emmy για το επιστημονικό ντοκιμαντέρ, The Human Face, το οποίο παρουσιάσθηκε από τον Τζον Κλιζ και περιλάμβανε μία σειρά προσώπων συμπεριλαμβανομένων των Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, Πιρς Μπρόσναν και Ντέιβιντ Ατένμπορο.

Πληροφορίες από protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στο Πέδι ψάχνουν τον παρουσιαστή του BBC που εξαφανίστηκε στη Σύμη – «Τον είδα να μιλά με έναν ηλικιωμένο» λέει μάρτυρας

Έρχονται αλλαγές σε ασφάλιση και στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τέλος οι καθυστερήσεις για φορολογική ενημερότητα - Πότε «μπλοκάρει» η έκδοση