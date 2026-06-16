Θερινές Εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα - Η Κυριακή "κλειδί"

Πλησιάζει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, προσφέροντας σημαντική «ανάσα» στην αγορά και στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η επίσημη πρεμιέρα των εκπτώσεων έχει οριστεί για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, ενώ η αυλαία θα πέσει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Οι έμποροι προετοιμάζουν ήδη τις βιτρίνες τους, προσδοκώντας σε τόνωση του τζίρου, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες για να καλύψουν τις καλοκαιρινές τους ανάγκες.

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου

Στο πλαίσιο των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της περιόδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου 2026. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00 (έως τις 20:00 για τα πολυκαταστήματα), δίνοντας την ευκαιρία για αγορές σε όσους δεν προλαβαίνουν τις καθημερινές.

Οι υποχρεώσεις των εμπόρων και οι «παγίδες»

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στους καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, η αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής των προϊόντων είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης (π.χ. -40%) είναι προαιρετική, αλλά η διπλή τιμή αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή εικονικών προσφορών.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Έρευνα αγοράς: Ξεκινήστε τον έλεγχο των τιμών στα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν πριν την έναρξη των εκπτώσεων.

Λίστα αναγκών: Σημειώστε τι πραγματικά χρειάζεστε για να αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές.

Δικαιώματα αλλαγών: Ενημερωθείτε για την πολιτική αλλαγών του κάθε καταστήματος πριν πληρώσετε στο ταμείο.

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