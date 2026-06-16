Σύλλογος Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης: Νέα καθυστέρηση και εμπαιγμός με την αντιστοίχιση πτυχίων

Στο προσκήνιο έρχεται ξανά το χρόνιο ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων Τ.Ε.Ι., μετά την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε στις 15 Ιουνίου 2026 ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης.

Ο Σύλλογος καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη κυβερνητική αδράνεια και την αθέτηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Παιδείας, αφήνοντας σε καθεστώς εργασιακής και ακαδημαϊκής αβεβαιότητας περίπου 400.000 αποφοίτους των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα.

Η ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «400.000 απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) υπό την ομηρία της αναμονής για μια «τεχνοκρατική λύση» στην αντιστοίχιση πτυχίων»



Τους τελευταίους πέντε (5) μήνες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επανειλημμένα ανακοινώσει, τόσο μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όσο και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι θα δώσει άμεση λύση στο ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων μας με τα αντίστοιχα ή συναφή πτυχία των ακαδημαϊκών δομών (πανεπιστημίων) μετά την εφαρμογή του ν.4610/2019.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δεσμεύσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ.Παπαϊωάννου ανέφεραν ξεκάθαρα πως πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο υπήρχε ήδη επεξεργασμένη και καλά μελετημένη λύση. Προς μεγάλη μας έκπληξη, η συγκεκριμένη ρύθμιση, παρότι παρουσιάστηκε ως επικείμενο άρθρο νομοσχεδίου, τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό νομοσχέδιο της ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών που κατατέθηκε στη Βουλή. Ως αιτιολογία προβλήθηκε η ανάγκη περαιτέρω «τεχνοκρατικής μελέτης».

Ενδεικτικά, οι δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ήταν οι ακόλουθες:

Στις 09/02/2026, στη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ανεξάρτητου Βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών κ.Μανούσου, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι πρόκειται για θέμα που θα λυθεί άμεσα και ότι αποτελεί ζήτημα εβδομάδων η οριστική επίλυσή του.



Στις 16/03/2026, σε συνέντευξή του, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι θα υπάρξει άμεση ρύθμιση για την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).



Στις 18/03/2026, η Υπουργός Παιδείας κα. Ζαχαράκη ανέφερε σε συνέντευξή της ότι θα κατατεθεί σχετική διάταξη στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.



Την ίδια ημέρα, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι η απουσία λύσης δημιουργεί ανισορροπίες στην ελληνική κοινωνία και ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επίλυσή του.



Στις 19/03/2026, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η Υπουργός Παιδείας επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη σχετική ρύθμιση.



Στις 20/03/2026, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η ρύθμιση βρίσκεται υπό επεξεργασία και ότι θα προχωρήσει στο εγγύς μέλλον.



Στις 30/03/2026, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου κ. Παρασύρη, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι η λύση δεν αποσύρεται, αλλά εξετάζονται τεχνικά και τεχνοκρατικά ζητήματα.



Στις 27/04/2026, σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός, ανέφερε ότι δεν είναι απαραίτητο να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθότι η κυβέρνηση έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να επιλύσει το ζήτημα.



Στις 07/05/2026, σε νέα συνέντευξή του, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.



Στις 25/05/2026, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ηρακλείου κ.Μαμουλάκη, ο Υφυπουργός έκανε εκ νέου αναφορά σε «τεχνοκρατική μελέτη» ως προς τη επίλυση του ζητήματος.



Στις 11/06/2026, σε δημόσια ανάρτησή του Υφυπουργού στο δημόσιο πολιτικό προφίλ του στο Facebook σχετικά με την επικείμενη υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία, παρενέβην με σχόλιό μου ως Πρόεδρος του Συλλόγου, θέτοντας εκ νέου το ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).



Σε απάντησή του, ο ίδιος ο Υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα δείτε. Μην βιάζεστε. Ευχαριστώ για το μήνυμα».



Ξεκαθαρίζουμε για ακόμη μία φορά ότι υπήρχε ήδη έτοιμη προς εφαρμογή ρύθμιση, η οποία φέρεται να περιλαμβανόταν ως άρθρο 97 σε προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τίτλο: «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις». Παρότι το σχετικό κείμενο διέρρευσε πριν από την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου, η διάταξη δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο κατατεθέν σχέδιο νόμου.

Θέτουμε, λοιπόν, το εξής εύλογο ερώτημα:

Από τη στιγμή που υπήρχε ήδη διαμορφωμένη και επεξεργασμένη πρόταση, η οποία μάλιστα είχε ενταχθεί σε προσχέδιο νομοσχεδίου, ποια ακριβώς είναι η πρόσθετη μελέτη που απαιτείται; Γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν ενημερώνει με σαφήνεια τους 400.000 αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) για τα πραγματικά εμπόδια που υπάρχουν; Ποια είναι τα ζητήματα που εξακολουθούν να συζητούνται στο πλαίσιο των λεγόμενων «τεχνοκρατικών επεξεργασιών»; Και, κυρίως, μέχρι πότε θα παραμένουν σε καθεστώς αναμονής εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτοι, όταν τα πτυχία τους αναγνωρίζονται κανονικά στο εξωτερικό ως πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών;

Φαίνεται πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις διακηρύξεις περί «πατριωτισμού» και στήριξης των νέων επιστημόνων, αδυνατεί να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές αδικίες των τελευταίων δεκαετιών. Χιλιάδες απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), αναγκάζονται να αναζητούν επαγγελματική αποκατάσταση στο εξωτερικό ή να αποδέχονται ένα καθεστώς επαγγελματικής υποβάθμισης, την ώρα που σε πολλές χώρες της Ευρώπης αναγνωρίζονται ως πλήρως καταρτισμένοι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι και μηχανικοί.

Υπενθυμίζουμε ότι διαδικασίες αντιστοίχισης ή ισοτίμησης τίτλων σπουδών έχουν εφαρμοστεί πολλές φορές στο παρελθόν, μεταξύ άλλων:

Με τον Ν. 1865/1989, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η μετατροπή των πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε πτυχία Τ.Ε.Ι.



Με το Π.Δ. 377/1989, με το οποίο καθορίστηκε η ισοτιμία πτυχίων σχολών της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής, της Παντείου και της Α.Β.Σ.Π. με τα νέα πτυχία αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων.



Με την ισοτίμηση των πτυχίων Ε.Α.Σ.Α. με τα πτυχία των Τ.Ε.Φ.Α.Α., βάσει της απόφασης Β1/421/1986 και του Ν. 1674/1986.



Με την αντιστοίχιση των πτυχίων των πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών με τα πτυχία των πανεπιστημιακών τμημάτων, μέσω προγράμματος εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας τριών εξαμήνων (Π.Δ. 130/1990).



Καλούμε, για ακόμη μία φορά, την κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει δημόσια και να προχωρήσει άμεσα στην επίλυση ενός ζητήματος που παραμένει άλυτο εδώ και επτά ολόκληρα χρόνια, αποκαθιστώντας μια κατάφωρη αδικία εις βάρος 400.000 αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).

Μετά τιμής,

Αλέξανδρος Μπριτζολάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

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