Τέμπη: Υπόμνημα με υπογραφές 1,3 εκατ. πολιτών κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων στη Βουλή

Στη Βουλή και συγκεκριμένα στην Ειδική Γραμματεία του προέδρου της Βουλής βρέθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού, η οικογένεια Παπαγγελή και η δικηγόρος τους, προκειμένου να καταθέσουν υπόμνημα με 1,3 εκατ. υπογραφές πολιτών για την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας.

«Θέλουμε να σταματήσει η ατιμωρησία. Αναμένουμε το τι θα πράξει η Βουλή με το αίτημά μας», τόνισε η κυρία Καρυστιανού συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, κατά την έξοδό της από το γραφείο της Ειδικής Γραμματείας του προέδρου της Βουλής. Μάλιστα κατά την αποχώρησή τους από το Κοινοβούλιο, η κυρία Καρυστιανού και τα άλλα πρόσωπα που ήταν μαζί της στάθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Κοινοβουλίου και τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

Τέμπη: Αναλυτικά το υπόμνημα που κατέθεσαν οι συγγενείς

