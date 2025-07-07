ΚΥΡ.12 Απρ 2026 19:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Τέμπη: Υπόμνημα με υπογραφές 1,3 εκατ. πολιτών κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων στη Βουλή
clock 13:35 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη Βουλή και συγκεκριμένα στην Ειδική Γραμματεία του προέδρου της Βουλής βρέθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού, η οικογένεια Παπαγγελή και η δικηγόρος τους, προκειμένου να καταθέσουν υπόμνημα με 1,3 εκατ. υπογραφές πολιτών για την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας.

«Θέλουμε να σταματήσει η ατιμωρησία. Αναμένουμε το τι θα πράξει η Βουλή με το αίτημά μας», τόνισε η κυρία Καρυστιανού συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, κατά την έξοδό της από το γραφείο της Ειδικής Γραμματείας του προέδρου της Βουλής. Μάλιστα κατά την αποχώρησή τους από το Κοινοβούλιο, η κυρία Καρυστιανού και τα άλλα πρόσωπα που ήταν μαζί της στάθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Κοινοβουλίου και τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

Τέμπη: Αναλυτικά το υπόμνημα που κατέθεσαν οι συγγενείς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

τραγωδία στα Τέμπη Μαρία Καρυστιανού Βουλή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis