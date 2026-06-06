Η στιγμή που αγέλη άγριων σκύλων επιτίθεται σε αγόρι στην Βραζιλία

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που αγέλη από εννέα άγρια σκυλιά επιτίθεται σε έναν νεαρό αγόρι που πήγαινε να παίξει ποδόσφαιρο στη Βραζιλία, σκίζοντας τα ρούχα του και δαγκώνοντάς τον στα πόδια, ενώ εκείνος φώναζε για βοήθεια, σύμφωνα με τη συγκλονισμένη μητέρα του.

Το 11χρονο παιδί φαίνεται να περπατά μαζί με έναν φίλο του σε έναν αγροτικό δρόμο στην περιοχή Γκουαραπουάβα στις 30 Μαΐου, όταν τα σκυλιά το περικυκλώνουν ξαφνικά και χωρίς προφανή λόγο, όπως καταγράφεται σε πλάνα από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνεται η αγέλη να επιτίθεται με μανία, με το παιδί να ουρλιάζει από τον τρόμο και να προσπαθεί να προστατευτεί, την ώρα που ο φίλος του τρέπεται σε φυγή, αφήνοντάς τον μόνο του.

Τα ζώα του σκίζουν το σορτσάκι και δαγκώνουν επανειλημμένα τα πόδια του, σε μια σκηνή που προκαλεί σοκ, σύμφωνα με το υλικό που δημοσίευσε η βρετανική The Sun.

Η μητέρα του, Ζιζέλε Ρόσα ντε Ολιβέιρα, ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης των σκύλων πέρασε από το σημείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς όμως να επέμβει.

Όπως δήλωσε, όταν αντίκρισε την κατάσταση, είδε τον ιδιοκτήτη να περνά από τον δρόμο και να μην κάνει τίποτα για να σταματήσει την επίθεση, παρά το γεγονός ότι το παιδί δεχόταν δαγκώματα.

Ο ιδιοκτήτης των σκύλων έχει ταυτοποιηθεί και ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για πλημμελή έλεγχο των ζώων αλλά και για πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο κακομεταχείρισης των ζώων.

Η μητέρα ανέφερε επίσης ότι το περιστατικό άφησε στο παιδί έντονα ψυχολογικά τραύματα, καθώς πλέον φοβάται να κυκλοφορήσει έξω και χρειάζεται συνοδεία για να πάει στο σχολείο.

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