Σενγκέλια: «Γι’ αυτό έφυγα από τον ΟΦΗ – Άξιζε να πάρει κάτι πίσω από το ποδόσφαιρο ο Μπούσης»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sportal ο Σενγκέλια μίλησε για το πως προέκυψε η Ελλάδα ως προορισμός, τη θητεία του στον Παναιτωλικό, τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ, τη συγκλονιστική στιγμή της κατάκτησης του Κυπέλλου, τον ισχυρό άνδρα του κρητικού συλλόγου, Μιχάλη Μπούση, τον λόγο που έφυγε από τους «ασπρόμαυρους» και το μέλλον του.

«Θα ήθελα πολύ να παίξω άλλη μια σεζόν για τον ΟΦΗ. Για να εκπροσωπήσω την ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, είμαι 30 ετών και δεν μπορώ πλέον να πάρω συναισθηματικά αποφάσεις, πρέπει να σκεφτώ το μέλλον. Τους σέβομαι και τους εξηγώ γιατί δεν μπορώ να παίξω για άλλον έναν χρόνο με το ίδιο συμβόλαιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν και αυτοί την κατάστασή μου», είπε για την αποχώρηση του από την Κρητική ομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρχε σημαντική διαφορά στο οικονομικό.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Λεβάν Σενγκέλια στο Sportal:



– Πως πήρες την απόφαση πριν από τέσσερα χρόνια να έρθεις στην Ελλάδα;

«Έφυγα από τη βελγική ομάδα Λέουβεν πολύ αργά, σχεδόν στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Σχεδόν κανείς δεν το γνώριζε, οπότε εκείνη τη στιγμή ο ατζέντης μου μιλούσε στον Παναιτωλικό για κάποιον άλλο παίκτη. Μετά τους ενημέρωσε αν ήθελαν να πάρουν εμένα. Μόνο μία ομάδα ήξερε ότι ίσως σε λίγες μέρες να ήμουν ελεύθερος, οπότε η συμφωνία ήταν εύκολη».

– Στο πρώτο ματς που ξεκίνησες βασικός, αυτό κόντρα στον Άρη, ήσουν εντυπωσιακός. Γενικά οι πρώτοι σου μήνες στον Παναιτωλικό ήταν αρκετά καλοί. Γιατί δεν ήταν ανάλογη η συνέχεια;

«Ήταν δικό μου λάθος και του ατζέντη μου που δεν ρώτησα πολλές πληροφορίες για την ομάδα πού πήγαινα επειδή όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η σεζόν είχε ήδη ξεκινήσει. Το προφίλ της ομάδας και το δικό μου λοιπόν ήταν εντελώς διαφορετικά, προφανώς δεν θα έπαιζα ποτέ καλά εκεί, το μυαλό μου δεν ήταν έτοιμο για αυτό, αλλά απλώς προσπαθούσα να σεβαστώ το συμβόλαιο και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Αλλά δεν δούλεψε αυτό. Δεν έπρεπε να υπογράψω ήταν δικό μου λάθος».

– Τι σου έχει μείνει από τον Παναιτωλικό;

«Σχετικά με τον Παναιτωλικό, θυμάμαι ανθρώπους που δούλευαν εκεί, οι περισσότεροι από τους οποίους έχω εξαιρετικές σχέσεις, ήταν καλοί άνθρωποι που αγαπούσαν πολύ την ομάδα τους και αυτοί οι άνθρωποι μένουν για πάντα στη μνήμη μου».

– Όταν έφυγες από το Αγρίνιο, πώς προέκυψε η πρόταση του ΟΦΗ και γιατί την αποδέχτηκες;

«Ο ΟΦΗ έδειχνε ενδιαφέρον για τη μεταγραφή μου και μετά το EURO με την Εθνική Γεωργίας μίλησα με τον κ. Δέλλα. Όλοι ξέρουμε πόσο καλός προπονητής και στιβαρός χαρακτήρας είναι. Εκείνη τη στιγμή για μένα δεν ήταν σημαντικά τα νούμερα στο συμβόλαιό μου, εννοώ από οικονομικής άποψης. Πήρα κάποια λεφτά από την Εθνική Ομάδα, οπότε επικεντρώθηκα μόνο στο να μου αρέσει ο σύλλογος, ο προπονητής και μέρος για να είμαι πιο ευτυχισμένος».

– Η πρώτη σου σεζόν στην Κρήτη ήταν η καλύτερή σου στην Ελλάδα σε ατομικό επίπεδο. Τι άλλαξε;

«Είναι αυτό που ανέφερα πριν. Ήξερα πού πήγαινα και με ποιους θα ήμουν και απλώς απολάμβανα το παιχνίδι».

– Η περασμένη σεζόν δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, αλλά με το που ήρθε ο Χρήστος Κόντης όλα άλλαξαν. Ένα σχόλιο για τον Έλληνα τεχνικό; Μπορείς να μας πεις τι ήταν αυτό που σας βοήθησε να μεταμορφωθείτε;

«Ναι, είχαμε ένα πολύ κακό ξεκίνημα και χρειαζόμασταν κάτι σαν νέο αίμα στην ομάδα. Ο Κόντης και το επιτελείο του έφεραν θετική ενέργεια και στο τέλος της σεζόν ανταμείφθηκε η ομάδα μας για να σηκώσουμε το κύπελλο και να κάνουμε όλη την Κρήτη πολύ χαρούμενη».

– Και επειδή τώρα θα πάω σε ότι αφορά το Κύπελλο. Μετά τον περσινό χαμένο μεγάλο τελικό πως ένιωσες; Το σκεφτόσουν πριν τον φετινό;

«Ειλικρινά, δεν ήμασταν έτοιμοι ως ομάδα. Νομίζω ότι πέρυσι ήμασταν πολύ χαρούμενοι που απλά βρισκόμασταν στον τελικό. Φυσικά το θέλαμε, αλλά φέτος το περιβάλλον στην ομάδα ήταν διαφορετικό. Αυτή η ήττα και η απογοήτευση μας βοήθησαν πολύ φέτος. Η όλη αύρα και η συγκέντρωση, ήταν όλα διαφορετικά. Είναι κάτι που το νιώθω, το νιώθουν όλοι».

– Το highlight της χρονιάς ήταν η μεγάλη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου. Πως το βίωσες όλο αυτό;

«Δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να δείξει εύκολα συναισθήματα, αλλά θα θυμάμαι για πάντα πόσο σημαντικό ήταν για τους οπαδούς του ΟΦΗ και για την Κρήτη να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα συναισθήματα είναι τα καλύτερα, γι’ αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα που έχει πολλούς καλούς παίκτες, αλλά νομίζω ότι το θέλαμε λίγο περισσότερο. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια ήταν πολύ σημαντική σε αυτό το παιχνίδι».

– Οι παίκτες του ρόστερ της περασμένης σεζόν θα μνημονεύεστε για πάντα στην Κρήτη, κατακτώντας τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της ομάδας. Πως νιώθεις γι’ αυτό;

«Είναι πολύ ωραίο. Όταν περάσει ο καιρός θα το αναγνωρίσουμε περισσότερο, τώρα τουλάχιστον ξέρω ότι όταν επιστρέψω για διακοπές, σε αυτό το καταπληκτικό μέρος σίγουρα θα είναι κάπου κάποιος που θα μου δώσει ξανά αγάπη, οπότε άξιζε κάθε δύσκολη στιγμή που είχαμε εκείνη τη σεζόν για να την περάσουμε».

– Μετά από μία εκπληκτική χρονιά είχες πρόταση ανανέωσης από τον ΟΦΗ, αλλά αποφάσισες να φύγεις. Γιατί πήρες αυτή την απόφαση;

«Θα σου απαντήσω ειλικρινά. Θα ήθελα πολύ να παίξω άλλη μια σεζόν για τον ΟΦΗ. Για να εκπροσωπήσω την ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, είμαι 30 ετών και δεν μπορώ πλέον να πάρω συναισθηματικά αποφάσεις, πρέπει να σκεφτώ το μέλλον. Τους σέβομαι και τους εξηγώ γιατί δεν μπορώ να παίξω για άλλον έναν χρόνο με το ίδιο συμβόλαιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν και αυτοί την κατάστασή μου».

– Η δεδομένη παρουσία της ομάδας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν σε έβαλε σε σκέψεις για να πεις το ναι;

«Φυσικά, αυτό είναι που με στεναχωρεί. Αν ήμουν νεότερος, δεν θα έβλεπα καν τους αριθμούς, αλλά στο ποδόσφαιρο, ειδικά τώρα σε αυτή την ηλικία, πρέπει να παίρνω σωστές αποφάσεις».





– Ένα σχόλιο για τον ιδιοκτήτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση;

«Αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ πάθος. Στις δύσκολες στιγμές, σε κάποιες ήττες για παράδειγμα, δεν μας έδειξε ποτέ μη επαγγελματική συμπεριφορά. Μας υποστήριζε και μας έκανε κριτική αρκετά πάντα και με σεβασμό. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Αξίζει να πάρει κάτι πίσω από το ποδόσφαιρο».

– Ποιον συμπαίκτη σου ξεχωρίζεις και γιατί;

«Δεν θέλω να αναφέρω ένα συγκεκριμένο όνομα, ας προσπεράσουμε αυτή την ερώτηση (γέλια)».

– Τι σκέφτεσαι πλέον για το μέλλον σου; Μετά την εξαιρετική σεζόν που έκανες πιθανότατα θα σε έχουν προσεγγίσει και ελληνικές ομάδες. Πως το βλέπεις αυτό;

«Περιμένω κάτι που θεωρώ δίκαιη προσφορά για μένα και μετά θα αποφασίσω πού θα πάω. Μέχρι τότε, κάνω διακοπές που πραγματικά τις χρειαζόμουν».

– Σου έχει μείνει κάποιο απωθημένο σε περίπτωση που τελικά αυτό το καλοκαίρι φύγεις από την Ελλάδα;

«Φυσικά, παίζω στην Ελλάδα για 4 χρόνια. Η γυναίκα μου και το παιδί μου έχουν ελληνικό διαβατήριο. Είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Τώρα, είτε από το ποδόσφαιρο είτε χωρίς, θα ζήσω στην Ελλάδα, οπότε θα ξαναδώ τους καλούς μου φίλους».

– Τέλος, ένα σχόλιο για τον φίλο σου τον Κβαρατσχέλια, που κατέκτησε back to back το Champions League;

«Αυτός ο τύπος, για να καταλάβει κάποιος πόσο μεγάλος παίκτης είναι, δεν χρειάζεται να είναι φίλος του. Απέδειξε σε όλους ότι έχει κερδίσει δύο φορές το πρωτάθλημα με εκπληκτική απόδοση. Είναι το λαμπερό αγόρι της χώρας μας που δεν μας απογοητεύει ποτέ».