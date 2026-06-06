Basket League: «Αιώνιος πόλεμος» και στις... ανακοινώσεις

Την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ζητά η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω καταγγελίας που κατέθεσε το Σάββατο στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Όλα αυτά ενώ δεν έχει περάσει ούτε ένα 24ωρο από τον δεύτερο τελικό της GBL και την είσοδο του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.

Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός”.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια ενός time out λίγο πριν τη λήξη της 2ης περιόδου. Οπως καταγράφηκε στο Φύλλο Αγώνα από τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης:

“ Κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ 33.4” πριν τη λήξη του Β’ Τετάρτου ο Κος Γιαννακόπουλος Δημήτριος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος καθόταν στα court side seats εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, κινούμενος απειλητικά εναντίον των διαιτητών και χειρονομώντας διαρκώς φτάνοντας στο σημείο που ήταν οι διαιτητές πλησίασε στα δύο μέτρα προς αυτούς και είπε τα εξής: “ Δεν δίνετε τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα...»

Στο σημείο αυτό ο αγώνας διεκόπη για τέσσερα λεπτά, απευθυνθήκαμε άμεσα στον κομισάριο και δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από τον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα έγινε προειδοποίηση στην επόμενη εισβολή του οποιουδήποτε, ο αγώνας θα διακοπεί οριστικά“ .»

Η «απάντηση» του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν έμεινε... άπραγη μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός και απάντησε με... βέλη εναντίον του Νίκο Λεπενιώτη και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτική το κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι «πράσινοι»: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μ... φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος - υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή.»

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