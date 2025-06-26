Σοκ στον Βύρωνα: Γνωστή ηθοποιός επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 30χρονο (βίντεο)

Σοκ στον Βύρωνα καθώς γνωστή ηθοποιός επιτέθηκε σε έναν 30χρονο με κατσαβίδι τον οποίο τραυμάτισε επειδή της έκανε παρατήρηση!

Σύμφωνα με το MEGA η 40χρονη γυναίκα είχε τον σκύλο της δεμένο και χωρίς νερό. Το ζευγάρι, μια έγκυος και ο 30χρονος σύντροφός της, θέλησαν να βοηθήσουν το ζώο και τότε η ηθοποιός τους επιτέθηκε με κατσαβίδι.

«Φασαρία, χαμός έγινε, έτρεξα έντρομη επειδή νόμιζα ότι χάλασε το ασανσέρ. Μεγάλος χαμός, δεν τολμούσα να πλησιάσω», ανέφερε ένοικος στο MEGA.

«Η διπλανή είδε τον σκύλο και του έβαλε νερό. Παρεξηγήθηκε εκείνη, της χτύπησε την πόρτα και λογομάχησαν στην αρχή. Χτύπησε τη μάνα της με κλωτσιά στον θώρακα και μετά γύρισε, πήρε ένα κατσαβίδι και πήγε για τη γυναίκα. Μπήκε ο άνδρας στη μέση και έφαγε αυτός την “κατσαβιδιά”», ανέφερε άλλος ένοικος.

«Κι εγώ πήγα στο νοσοκομείο, δεν επιτέθηκα σε κανέναν, αυτοί με προσέβαλαν», ισχυρίζεται η ηθοποιός.

«Μιλούσε άσχημα, πετούσε πράγματα. Η γυναίκα χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης», λέει άλλος ένοικος της πολυκατοικίας.

