Παρ’ ολίγον τραγωδία στη Λ. Βουλιαγμένης με ''ακυβέρνητο'' λεωφορείο -Διένυσε 150 μέτρα, ξήλωσε κολώνες και πινακίδες

Νέα τραγωδία παραλίγο να σημειωθεί το βράδυ της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με ένα διπλό λεωφορείο, χωρίς επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αργυρούπολη-Σαρωνίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε για προσωπική του ανάγκη, χωρίς να βάλει χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το μεγάλο όχημα να κυλήσει μόνο του και να διανύσει περίπου 150 μέτρα, στον παράδρομο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το «ακυβέρνητο» λεωφορείο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ξήλωσε κολώνες φωτισμού και πινακίδες κυκλοφορίας, έγδαρε την περίφραξη του κτιριακού συγκροτήματος ΑΜΕΑ και ευτυχώς σταμάτησε πριν βγει στη λεωφόρο.

Δείτε φωτογραφίες:

