Λιμενικό Σώμα: Ανοίγουν 500 μόνιμες προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η νέα τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει την κάλυψη 500 κενών οργανικών θέσεων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) μέσω διαγωνισμού με το σύστημα της μοριοδότησης, εκτός της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η νομοθετική ρύθμιση ακολουθεί τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα για την ενίσχυση του Λιμενικού με 500 νέους Δόκιμους Λιμενοφύλακες και αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ), η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις», ανοίγοντας πλέον επίσημα τη διαδικασία για τον διαγωνισμό πρόσληψης Λιμενοφυλάκων μέσω μοριοδότησης.

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Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την τροπολογία για μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Τα κριτήρια συμμετοχής

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της τροπολογίας, ο διαγωνισμός δύναται να προκηρυχθεί το αργότερο έως τις 31.12.2026 με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.).

Αναλυτικά τα κριτήρια συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες, κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), ή πτυχίου ΕΠΑΛ, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους (έως 28 ετών) κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης (B2) μίας (1) ξένης γλώσσας από τις οριζόμενες στην προκήρυξη. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο κατάταξής τους. Δεκτοί γίνονται και όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν απολυθεί οριστικά κατά την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ.. Για την έγκυρη υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ.

Ειδικές κατηγορίες

Η κατανομή των θέσεων πραγματοποιείται ανά ειδικότητα και κατηγορία, ενώ προβλέπεται μοριοδότηση για ειδικές κατηγορίες. Αναλυτικά:

Ποσοστό 10% (Κατηγορία Α) - Καλύπτεται από υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους, καθώς και τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου ή αναπήρων/θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (εν ενεργεία ή συνταξιούχων).

Ποσοστό 4% (Κατηγορία Β) - Αφορά ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης ατόμων σε κίνδυνο στη θάλασσα ή σε χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο (βάσει πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης).

Προβλέπεται δικαίωμα κατάταξης καθ' υπέρβαση του καθορισμένου αριθμού εισακτέων (με όριο ηλικίας τα 35 έτη και κατοχή απολυτηρίου λυκείου) για:

Συζύγους αποβιώσαντος προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, εφόσον έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο.

Τέκνα ή συζύγους στρατιωτικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που αποβίωσαν ή κατέστησαν ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας (με όριο ηλικίας τα 30 έτη).

Αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Όπως ορίζεται ρητά στο κείμενο της τροπολογίας, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε αθλητικές, ψυχοτεχνικές και ιατρικές δοκιμασίες. Ο υγειονομικός έλεγχος που διενεργείται κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις δεν θεωρείται δεσμευτικός. Μετά την κατάταξη στη Σχολή, οι Δόκιμοι επανεξετάζονται πλήρως. Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις στη σωματική ικανότητα, εφαρμόζονται οι διατάξεις διαγραφής τους από τη Σχολή.

Η εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των μορίων θα πραγματοποιηθεί με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ.

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις μήνες και διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές εκπαιδευτικές περιόδους. Όπως αναφέρει η παράγραφος 11 της τροπολογίας, όσοι αποφοιτήσουν και ονομαστούν Λιμενοφύλακες, εντάσσονται στην επετηρίδα της κατηγορίας τους σε σειρά αρχαιότητας μετά από τους συναδέλφους τους που εισήχθησαν κατά την ίδια εκπαιδευτική σειρά (2025-2026) μέσω του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ωστόσο, προκειμένου να εξισορροπηθεί η σταδιοδρομία τους, ορίζεται ότι ο χρόνος παραμονής στον βαθμό του Λιμενοφύλακα για προαγωγή στον επόμενο βαθμό προσαυξάνεται κατά τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο των αποφοίτων Πανελλαδικών.

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