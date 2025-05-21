«Χάσαμε ένα υγιέστατο παιδί μέσα από τα χέρια μας» λέει ο πατέρας της 5χρονης που πέθανε από κεραυνοβόλο σηψαιμία

«Ήταν ένα παιδί υγιέστατο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα», λέει ο πατέρας της πεντάχρονης που κατέληξε από κεραυνοβόλο σηψαιμία, η οποία προκλήθηκε έπειτα από λοίμωξη από στρεπτόκοκκο τύπου Α, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Τρίτης.







Σύμφωνα με τον ίδιο, το κοριτσάκι δεν είχε εμφανίσει κανένα σύμπτωμα μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, οπότε και ξύπνησε με μελανιασμένο πρόσωπο.







«Αμέσως την πήγαμε στην κλινική. Της χορήγησαν οξυγόνο, όμως το παιδί είχε ήδη σηψαιμία και αφυδάτωση. Ήταν σε προχωρημένο στάδιο», εξηγεί, προσθέτοντας: «Χάσαμε το παιδί μέσα σε τρεις ώρες. Μάθαμε για τον στρεπτόκοκκο όταν ήδη βρισκόταν στην εντατική».







«Το χτύπησε στο αίμα και αυτό είναι μια σπάνια περίπτωση, γιατί συνήθως προσβάλλει τον λαιμό, όπου εμφανίζονται και τα πρώτα συμπτώματα. Όμως στη δική μας περίπτωση δεν υπήρξαν συμπτώματα», επισημαίνει.







Προσθέτει, επίσης, πως «τα ξημερώματα της Τρίτης το παιδί ξύπνησε μελανιασμένο, χωρίς να έχει παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα όλη την ημέρα. Μόνο το Σάββατο το βράδυ είχε δέκατα και τη Δευτέρα, προληπτικά, δεν την στείλαμε στο σχολείο. Ήταν, όμως, ευδιάθετη».







Το ίδιο βράδυ, όπως αναφέρει, ενημερώθηκαν από το σχολείο όπου φοιτούσε το άτυχο κορίτσι ότι είχε εντοπιστεί κρούσμα στρεπτόκοκκου. «Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχαν συμπτώματα, όπως και στο δικό μας παιδί», λέει.







Ο πατέρας καταλήγει συγκλονισμένος: «Το θέμα είναι ότι έχασα ένα παιδί υγιέστατο μέσα από τα χέρια μου».

Απολυμάνθηκε το νηπιαγωγείο που πήγαινε η πεντάχρονη στην Ευκαρπία

Από την πρώτη στιγμή που οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά πληροφορήθηκαν το τραγικό περιστατικό με παιδί που φοιτούσε σε νηπιαγωγείο της Ευκαρπίας, προχώρησαν πάραυτα στην πλήρη απολύμανση των χώρων του νηπιαγωγείου.







Ο δήμαρχος, Δημήτρης Ασλανίδης, ζήτησε επιτακτικά από τις αρμόδιες αρχές το προσωρινό κλείσιμο του νηπιαγωγείου για προληπτικούς λόγους, απόφαση που τελικά έλαβε ο ίδιος για να μη χαθεί χρόνος.







Αύριο, το νηπιαγωγείο θα παραμείνει κλειστό (σε αναστολή λειτουργίας) όμως θα διενεργηθούν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, τεστ στρεπτόκοκκου (strep test) σε παιδιά και εκπαιδευτικό προσωπικό.