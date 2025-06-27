Φωτιά στην Παιανία: Καίει κοντά σε σπίτια - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Ήχησε το 112
φωτια
clock 19:43 | 27/06/2025
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Ιουνίου στην Παιανία στον λόφο Μπούρα, κοντά στον οικισμό Αργιθέας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα πλησίον οικιών. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ήχησε το 112

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112 και τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στον οικισμό Μπούρα Παπαγγελάκη Παιανία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο.

Φωτιά Παιανία
