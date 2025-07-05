Φωτιά στην Αλυκή Βοιωτίας – Μήνυμα του 112 για εκκένωση (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Αλυκή Βοιωτίας, στην περιοχή της Δομβραίνας Θηβών.

Από το 112 εκδόθηκε μήνυμα που καλεί τους κατοίκους και τους λουόμενους να εκκενώσουν την περιοχή.

“Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αλυκή απομακρυνθείτε προς Άγιο Νικόλαο” αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Image

Η φωτιά κινείται ανάμεσα σε Άγιο Νικόλαο και Αλυκή που είναι παραλιακοί οικισμοί, με κατεύθυνση προς τον παραλιακό οικισμό της Αλυκής και εντοπίζεται Βόρεια-Βορειοδυτικά από τον οικισμό που έχει πολλές παραθεριστικές κατοικίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ τις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

