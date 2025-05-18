Eξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούσαν με το πρόσχημα επενδύσεων -Έγιναν 104 συλλήψεις

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 104 άτομα, από τα οποία 12 Έλληνες, μεταξύ τους και μία γυναίκα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, μεταξύ αυτών 35 γυναίκες, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε η αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τηλεφωνικά κέντρα (callcenters) τα οποία δραστηριοποιούνται στη διάπραξη απατών με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds) σε βάρος υπηκόων χωρών της Μέσης Ανατολής και κυρίως του Περσικού κόλπου όπως Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.λπ. με τη χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία από την έρευνα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 2 εγκληματικών οργανώσεων με συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, οι οποίες παρουσίαζαν συνδετικά στοιχεία, ενώ δρούσαν με πανομοιότυπο τρόπο δράσης (modusoperandi).

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο εταιρίες με έδρα στην Αθήνα και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, όπου απασχολούνταν υπαλληλικό προσωπικό, το οποίο παρουσίαζε σε υποψήφια θύματα-πολίτες της Μέσης Ανατολής ψευδή στοιχεία ως αληθινά με το πρόσχημα των υψηλών αποδόσεων σε επενδύσεις, χωρίς οι εν λόγω εταιρείες να νομιμοποιούνται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ μέρος των χρημάτων των θυμάτων μετατράπηκε σε κρυπτονομίσματα.

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα-ιστοσελίδα, της οποίας γινόταν χρήση από τις ανωτέρω εταιρίες, έχει καταγγελθεί στις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το αδίκημα της υπεξαίρεσης με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής, από κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αιφνιδιαστικές έρευνες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι κατηγορούμενοι παρουσιάσθηκαν ως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού (HR Manager), βοηθοί διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, ειδικοί πληροφοριακών συστημάτων (ΙT experts), διευθυντές πωλήσεων (SalesManagers), αναλυτές δεδομένων (DataAnalyst) και τηλεφωνητές.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των εταιρειών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: