Εστησαν τρικούβερτο γλέντι μέσα σε αστυνομικό τμήμα και το ανέβασαν στο TikTok ! (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό - ένα τρικούβερτο γλέντι– στήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας κατά τη διάρκεια μάλιστα μίας κατάθεσης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μία παρέα τεσσάρων ατόμων έχει στήσει κανονικά γλέντι, και χορεύουν εντός της αστυνομικής διεύθυνσηςΜεσσηνίας, την ώρα που ένας φίλος τους έδινε κατάθεση στους αστυνομικούς.

Το βίντεο ανέβηκε στα social media και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Σε ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου αναφέρει πως για το εν λόγω συμβάν, διατάχθηκε ΕΔΕ:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε ιστοσελίδες με αφορμή ανάρτηση βίντεο σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου διευκρινίζεται ότι:

Τα πρόσωπα, τα οποία απεικονίζονται στο εν λόγω βίντεο, βρίσκονται σε προθάλαμο αναμονής του 1ου ορόφου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, όπου συστεγάζονται διάφορες Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και δεν αποτελούν κρατούμενους της Αστυνομικής Υπηρεσίας.

Κρήτη: Έπεσε το πρώτο πρόστιμο 350 ευρώ για μη χρήση κράνους σε συνεπιβάτη δικύκλου!

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη οι αποφάσεις του πρωθυπουργού μετά τις παραιτήσεις Βορίδη και τριών Υφυπουργών

Κρήτη: Οι ισχυροί άνεμοι φέρνουν απαγόρευση κυκλοφορίας - Δείτε πού