ΕΛΣΤΑΤ: 51 θάνατοι από εργατικά ατυχήματα το 2023 - Δείτε τους πιο επικίνδυνους κλάδους

Σοκαριστικά στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το 2023 έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, 51 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 4.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε εργατικά ατυχήματα σε όλη τη χώρα. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποκαλύπτουν ότι οι μεσήλικες άνδρες αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων.

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων από την ΕΛΣΤΑΤΣύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 καταγράφηκαν συνολικά 4.847 εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 3.299 συνέβησαν σε άνδρες, γεγονός που υπογραμμίζει τη μεγαλύτερη έκθεση των ανδρών σε επικίνδυνες εργασιακές συνθήκες.

Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή, τα εργατικά ατυχήματα επηρεάζουν κυρίως τις μεσήλικες ομάδες. Συγκεκριμένα, 309 ατυχήματα αφορούσαν νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, ενώ η συντριπτική πλειονότητα καταγράφηκε στις ηλικίες 40 έως 59 ετών με συνολικά 2.800 περιστατικά.

Οι ηλικιακές ομάδες με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα είναι:

• 45-49 ετών: 761 ατυχήματα

• 50-54 ετών: 700 ατυχήματα

• 40-44 ετών: 685 ατυχήματα

Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και γεωγραφική κατανομή

Από τα 4.847 εργατικά ατυχήματα που καταγράφηκε η ΕΛΣΤΑΤ, θανατηφόρα ήταν τα 51. Τα 48 από τα θύματα ήταν άνδρες, με τους 11 από αυτούς να έχουν ηλικία 50-54 ετών. Άλλα 10 θύματα ήταν 55-59 ετών, εννέα ήταν 60-64 ετών και έξι ήταν 45-49 ετών.

Γεωγραφικά, η Αττική καταγράφει τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα με 1.424 περιστατικά, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία με 1.007. Αντίθετα, το Βόρειο Αιγαίο είχε τα λιγότερα με 71 ατυχήματα και η Ήπειρος με 114.

Ωστόσο, περισσότεροι εργαζόμενοι πέθαναν στην Κεντρική Μακεδονία με 13 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, στη Θεσσαλία με 8 και στην Αττική με 7.

Οι πιο επικίνδυνοι κλάδοι για εργατικά ατυχήματα

Η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα. Ο πρώτος κλάδος σε αριθμό ατυχημάτων είναι τα συνεργεία οχημάτων και μοτοσυκλετών, όπου συνέβησαν 1.204 εργατικά ατυχήματα, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 24,8% του συνόλου.

Ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης με 958 ατυχήματα (19,8%) και οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 685 ατυχήματα (14,1%).

Όμως, τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το 2023 συνέβησαν στις κατασκευές με 13 ατυχήματα (25,5%). Ακολουθούν η μεταποίηση με 9 ατυχήματα (17,6%), οι μεταφορές και αποθήκευση με 8 ατυχήματα (15,7%) και η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων με 7 ατυχήματα (13,7%).

Επαγγέλματα υψηλού κινδύνου και προφίλ θυμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι περισσότεροι τραυματίες ήταν ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες. Σε αυτή την κατηγορία καταγράφηκαν 1.900 εργατικά ατυχήματα (39,2% του συνόλου).

Ακολουθούν οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι πωλητές με 921 ατυχήματα (19%) και οι χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων με 822 ατυχήματα (17%).

Αντίστοιχα, τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν σε χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων με 18 ατυχήματα (35,3%), ανειδίκευτους εργάτες με 13 ατυχήματα (25,5%) και ειδικευμένους τεχνίτες με 9 ατυχήματα (17,6%).

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα στους κλάδους υψηλού κινδύνου όπου καταγράφονται τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα.

