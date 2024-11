Απίστευτο: Αυτοκίνητο κρέμεται στο κενό από τον τρίτο όροφο πάρκινγκ στις ΗΠΑ -Συνελήφθη ο οδηγός

Ένα απίστευτο σκηνικό κατέγραψε κάμερα στο Τενεσί των ΗΠΑ, με ένα αυτοκίνητο να κρέμεται από τον τρίτο όροφο πάρκινγκ.

Η κάμερα κατέγραψε το αποτέλεσμα το ατυχήματος που ευτυχώς δεν είχε τραγική κατάληξη. Οι μπροστινοί τροχοί του αυτοκινήτου, όπως φαίνεται από το βίντεο του Sky News, κρέμονται στην κυριολεξία στο κενό.

To αυτοκίνητο κρέμεται στον τρίτο όροφο σε πάρκινγκ στις ΗΠΑ

A driver in Tennessee has been arrested after a car was left with its front wheels in the air and hanging from the third floor of a Memphis car park.

Latest videos: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/hedw9nWDia

— Sky News (@SkyNews) November 23, 2024