Άγρια επεισόδιο μεταξύ μεταναστών στο κέντρο φιλοξενίας Ριτσώνας -Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο
clock 11:35 | 09/07/2025
Σοβαρό επεισόδιο βίας, μεταξύ μεταναστών, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Ριτσώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 200 Σουδανοί που είχαν μεταφερθεί στο ΚΥΤ διεκδικούσαν τους κοιτώνες όπου διέμεναν οι Κούρδοι.

Ωστόσο, δεν άργησε να δημιουργηθεί ένταση με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και να αρχίσουν να πετάνε αιχμηρά αντικείμενα.

Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

