Άγρια επεισόδιο μεταξύ μεταναστών στο κέντρο φιλοξενίας Ριτσώνας -Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο

Σοβαρό επεισόδιο βίας, μεταξύ μεταναστών, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Ριτσώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 200 Σουδανοί που είχαν μεταφερθεί στο ΚΥΤ διεκδικούσαν τους κοιτώνες όπου διέμεναν οι Κούρδοι.

Ωστόσο, δεν άργησε να δημιουργηθεί ένταση με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και να αρχίσουν να πετάνε αιχμηρά αντικείμενα.

Οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Κρήτη - μεταναστευτικό: Αντί για τη Χώρα Σφακίων θα αποβιβαστούν στο Λαύριο οι 520 μετανάστες

Αμαλιάδα: Στον ανακριτή η Ειρήνη Μουρτζούκου - Δηλώνει αθώα

Πώς να συμπληρώσεις σωστά το Μηχανογραφικό Δελτίο: Οδηγίες και συμβουλές