Αγ. Παρασκευή: Θρίλερ με τη δολοφονία του Πολωνού -Μυστήριο με το ταξίδι του στη... Βόρεια Κορέα

Συνεχίζεται το μυστήριο με τη δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ο Πολωνός καθηγητής κατευθυνόταν προς το σπίτι της πρώην συζύγου του για να δει τα παιδιά τους. Ωστόσο, οι Αρχές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο... σκοτάδι καθώς δεν υπάρχει κανένα κίνητρο ή προσωπική διαφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δολοφονία.

Αυτό που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αρχών είναι πως ο Πολωνός λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία του είχε ταξιδέψει στη... Βόρεια Κορέα!

Ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε εκεί παραμένει άγνωστος ωστόσο ενδιαφέρον προκαλεί πως για να μπει κάποιος ή να βγει από τη συγκεκριμένη χώρα απαιτούνται άδειες ασφαλείας, τις οποίες πάρα πολύ λίγοι παίρνουν.

Η επιμέλεια των παιδιών

Η πρώην σύζυγός του έχει και την επιμέλεια των παιδιών τους αλλά το θύμα κάθε καλοκαίρι έπαιρνε τα παιδιά στο εξωτερικό για τις διακοπές, κάτι που - σύμφωνα με τις πληροφορίες - δεν έβρισκε σύμφωνη τη μητέρα των παιδιών.

Το πρωί της δολοφονίας ο 43χρονος και η πρώην σύζυγός του είχαν επισκεφτεί μία παιδοψυχολόγο. Το μεσημέρι, το θύμα της δολοφονίας αναμενόταν να επισκεφτεί την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της στην Αγία Παρασκευή για να δει τα παιδιά.

Όπως αποκαλύπτει το MEGA, τη στιγμή της δολοφονίας ο 43χρονος βρισκόταν κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του. Η πρώην σύζυγός του μόλις αντιλήφθηκε ποιος ήταν ο άνδρας που δολοφονήθηκε κάτω από το σπίτι της, πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ώστε να καταθέσει.

Μάλιστα, παρέδωσε και το κινητό της στους αστυνομικούς λέγοντας πως δεν έχει τίποτα να κρύψει.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία το συμβάν έγινε στις 16:15 στην οδό Ειρήνης, στην Αγία Παρασκευή, όταν ένας άγνωστος άντρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε το θύμα και άνοιξε πυρ.

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. μόλις ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς έσπευσε στο σημείο.

Ο άνδρας που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε δεν είχε πάνω του ταυτότητα, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο στα αγγλικά, ενώ δέχθηκε 5 σφαίρες σε λαιμό και θώρακα.

Ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, με τις Αρχές να εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους και προσπαθούν να εντοπίσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας δέχθηκε πυρά από πυροβόλο όπλο και άφησε την τελευταία του πνοή.

