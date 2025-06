LE MONDE OPEN DAY: Ανακάλυψε τα σημεία υπεροχής της κορυφαίας Σχολής Τουριστικών, Ξενοδοχειακών & Γαστρονομικών Σπουδών

Αν επιθυμείς μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο της μαγειρικής, της ζαχαροπλαστικής και των τουριστικών επαγγελμάτων, ξεκίνα κάνοντας το πρώτο βήμα. Επίλεξε την κορυφαία Σχολή στην Ελλάδα. Σε προσκαλούμε την Τετάρτη 18 Ιουνίου στις 18:00 για να μας γνωρίσεις από κοντά!

Ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών, γνωριμία με εξειδικευμένη ομάδα καθηγητών της Σχολής, περιήγηση στους εργαστηριακούς χώρους, γευστικές δοκιμές, όλα σε μια μοναδική επίσκεψη που δεν πρέπει να χάσεις!

Ειδικότητες Σπουδών:

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας |Hotel Management

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας | Chef

Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής |Pastry chef

Δήλωσε συμμετοχή στο www.lemonde.edu.gr ή και τηλεφωνικά στο 210 4830500 και δες από κοντά όλα όσα καθιστούν τη Σχολή LE MONDE, ξεκάθαρη επιλογή στον τομέα των Τουριστικών, Ξενοδοχειακών και Γαστρονομικών Σπουδών.

Σχετικά με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο LE MONDE

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE, είναι απόλυτα εξειδικευμένος στις ξενοδοχειακές και γαστρονομικές σπουδές προσφέροντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση καθώς και το πανεπιστημιακό πρόγραμμα Bachelor’s Degree in Hospitality Management. Πιστοποιημένο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού από το 2001, του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), της ένωσης EuroCHRIE (European Council of Hotel, Restaurant & Institutional Education) και της WACS (World Association of Chefs’ Societies) διαμορφώνει εδώ και 30 έτη άριστα καταρτισμένους επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.