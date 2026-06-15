Σε Βενεράτο, Ασίτες και Προφήτη Ηλία η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει το πρόγραμμα λειτουργίας της Κινητής Μονάδας, το οποίο υλοποιείται με την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας Στέλας Αρχοντάκη – Καλογεράκη από σήμερα Δευτέρα 15/6.

Η Κινητή Μονάδα έχει ως βασικό στόχο να φέρει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου πιο κοντά στους πολίτες που διαμένουν εκτός του αστικού κέντρου, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποστήριξης και ενημέρωσης. Προσφέρει πληροφορίες υποστήριξης για την ένταξη σε προγράμματα κοινωνικής και επιδοματικής πολιτικής, για τη διεκπεραίωση διοικητικών και δημοτικών υποθέσεων, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας. Επίσης, ενισχύει τη συνεργασία και τη διασύνδεση των πολιτών με Υπηρεσίες και Δομές και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μαθησιακής ενίσχυσης, εργασιακής υποστήριξης, καθώς και δράσεων ενημέρωσης για προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης νέων επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, η Κινητή Μονάδα παρέχει:

Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη Πολιτών

Παροχή πληροφοριών και υποστήριξης για την ένταξη σε προγράμματα κοινωνικής και επιδοματικής πολιτικής, τη διεκπεραίωση διοικητικών και δημοτικών υποθέσεων, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας.

Β. Συνεργασία και Διασύνδεση με Υπηρεσίες και Δομές

Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές υπηρεσίες και φορείς, με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των ωφελούμενων, όπως υπηρεσίες υγείας, απασχόλησης, εκπαίδευσης, δομές ΑμεΑ, ξενώνες φιλοξενίας, προγράμματα κοινωνικής στήριξης και δομές απεξάρτησης.

Γ. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Βελτίωσης του Βιοτικού Επιπέδου

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μαθησιακής ενίσχυσης, εργασιακής υποστήριξης, καθώς και δράσεων ενημέρωσης για προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης νέων επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Μέσω της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας Δ. Ηρακλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές και στις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων

Από τις 15 Ιουνίου 2026, το πρόγραμμα των τακτικών επισκέψεων διαμορφώνεται ως εξής:

Κάθε Δευτέρα, 09:00 – 12:00: Βενεράτο

Κάθε Τρίτη, 09:00 – 12:00: Ασίτες

Κάθε Τετάρτη, 09:00 – 12:00: Προφήτης Ηλίας

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν εκ των προτέρων για τον προγραμματισμό των ραντεβού τους στα τηλέφωνα 2813409531, -536, -537, -538, -541, -545 και -549 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί η Κινητή Μονάδα καθώς και το Παράρτημα Ρομά και το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, αποτελούν βασικούς πυλώνες του τοπικού δικτύου κοινωνικής προστασίας, που συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 (ΕΚΤ+).

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Μητέρα και γιος εναντίον 39χρονης μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένοι και οι δύο μετά από τροχαία με πατίνι και μηχανή

Κρήτη: Εγκατέλειψαν τον οδηγό της μηχανής αλλά λίγο παρακάτω το ΙΧ τους... "έμεινε"

Ηράκλειο: Με 8,5 εκατ. ευρώ ετησίως στον ιδιώτη η Λότζια υπόσχεται να αλλάξουν όλα στην καθαριότητα