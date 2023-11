Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Συνεδριάζει την Τρίτη 14 Νοεμβρίου

Με πολλά και σημαντικά θέματα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης δια ζώσης, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο. (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Για τα ανεπαρκή μέτρα πρόληψης σε περίπτωση πλημμύρας».

Γ2. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Απομάκρυνση της εγκατάστασης αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, που είναι επικίνδυνη για ατύχημα μεγάλης έκτασης στην κατοικημένη περιοχή της Φοινικιάς Ηρακλείου».

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έκφραση γνώμης επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και του Σχεδίου Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 της Δυτικής Κρήτης (Μελέτη 9β του έργου των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Προστατευόμενες Περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

- (εισηγητής ο κος Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ).

1.2 Έγκριση 5ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ.

- (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

1.3 Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης 1ου τριμήνου έτους 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ.

- (εισηγήτρια η κα Χουδετσανάκη Ειρήνη Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα ΠΚ).

1.4 Έγκριση προγράμματος Τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κρήτης Α' Τριμήνου 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ.

- (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΠΚ).

1.5 Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΚ οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

- (εισηγητές: ο κος Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών ΠΚ και η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

1.6 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε «ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε», σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ.

- (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

1.7 Έγκριση Προκήρυξης-Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόδοση θέσεων με συμπλήρωση ημερών δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από 6 μέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές των Δήμων Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με το αρθ. 14 παρ.1 δ Ν. 4849/2021 και σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ.

- (εισηγητής ο κος Παπαδεράκης Αντώνιος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΚ).

1.8 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης για το ερευνητικό έργο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO ΣΤΗΝ Π.Κ., σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ.

- (εισηγητής ο κος Λεονταράκης Ιωάννης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας ΠΚ).

1.9 Έγκριση 3ης τροποποίησης της από 14-02-2022 Προγραμματικής Σύμβασης (Α.Μ.Δ.Σ.: 22SYMV010050257 2022-02-14) μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας για το έργο: «Δράσεις ενάντια στις επικίνδυνες συμπεριφορές, την παραβατικότητα και την χρήση ουσιών από εφήβους. Παρέμβαση στο άτομο, την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα», ως προς την τροποποίηση των άρθρων 4, 7 και 8, με 3μηνη παράταση υλοποίησης των δράσεων των Φάσεων Α΄ και Β΄, με αντίστοιχη διαμόρφωση του πίνακα χρονοδιαγράμματος, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

- (εισηγητής ο κος Καμπουράκης Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Ανάκληση της αριθμ. 132/2023 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και Έγκριση σύναψης ( Π.Σ.) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ για την υλοποίηση του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ», προϋπολογισμού 8.060,00 € ευρώ με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

2.2 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ενορίας της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στα Σκούρβουλα, για υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

2.3 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ (MOROSINI) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

2.4 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Αθλητικού Σωματείου Αρκαλοχωρίου ‘Η Αναγέννηση’ που εδρεύει στο Κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου, στο Αρκαλοχώρι για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΙΝΑΚΩΝ LED ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

2.5 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της επαρχιακής οδού 33 «Καλονή - Γδόχια (όρια Νομού)», για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, προκειμένου για την κατασκευή του ισόπεδου κυκλικού κόμβου (ΙΚ2) που συνδέει την Αρτηρία Νέου Αερολιμένα προς Κόμβο Αρκαλοχωρίου με την επαρχιακή οδό Καλλονής - Γδόχια και τις παράπλευρες οδούς, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1 Έγκριση όρων και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, του Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου και Σελίνου, του Ν.Π.Ι.Δ του Κοινωφελούς Ιδρύματος της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», προϋπολογισμού 12.800,00 € (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 03.14.18.001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης/ Ίδιοι Πόροι Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

- (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και Δήμου Αγ. Βασιλείου, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες βελτίωσης οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Αγ. Βασιλείου», συνολικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

(εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και Δήμου Αγ. Βασιλείου, για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός και βελτίωση αγροτικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Αγ. Βασιλείου», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (37.200,00), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

(εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ατσιπόπουλο – Πρινές - Γωνιά της παλαιάς επαρχιακής οδού Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

(εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ», ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.

- (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

5.2 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 8-6-2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσή, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.

- (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

5.3 Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αγίου Νικολάου για την υλοποίηση του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας» για την συντέλεση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.

- (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

5.4 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος και συγκεκριμένα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΣ 1046 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λασιθίου.

- (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6.1 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της με αρ. πρωτ. 240253/12-08-2021 Σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου “INTegrated sustainable enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA» μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

6.2 Αποδοχή του ευρωπαϊκού έργου «22-EL-DIG-5G-TERRA», του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZON, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλεξάκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

