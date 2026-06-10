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Περιφέρεια Κρήτης: Νέες άδειες πλανόδιου εμπορίου - Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα
λαικες αγορες
clock 15:28 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού του υπαίθριου εμπορίου, η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς και τη στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης για τα προσωρινά αποτελέσματα ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης, καθορίζεται η κατανομή των νέων αδειών και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές στο πλανόδιο εμπόριο.

Η διαδικασία αυτή, η οποία υλοποιείται σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4849/2021, διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην επιλογή των δικαιούχων, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης:

Απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης αιτήσεων παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο, παραγωγών πωλητών, επαγγελματιών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης

Από την Περιφέρεια Κρήτης εκδόθηκε η σχετική απόφαση για:

Α) τη χορήγηση 15 νέων αδειών με δικαίωμα δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο και 5 δικαιωμάτων δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών καθώς, και

Β) 35 νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών ( κατηγορίες Α,Β,Γ,Δ,Ε) και 5 δικαιωμάτων επαγγελματιών πωλητών ( όλων των κατηγοριών),

στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με τα άρθρα 13-16 του Ν.4849/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή, καθώς και τα έντυπα: i) κατάθεσης ένστασης και ii) χορήγησης αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης στη διαδρομή https://www.crete.gov.gr/emporio/

Κατά της ανωτέρω απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων δίνεται η δυνατότητα ένστασης, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Τμήμα Εμπορίου, Μάρκου Μουσούρου 15, 2ος όροφος, Γραφείο 204, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο, email [email protected], εντός προθεσμίας 15 ημερών, δημοσίευσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (10/06/2026 έως και 24/06/2026).

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με σχετική απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Τμήμα Εμπορίου, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, τηλ. 2813410287, email [email protected]

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