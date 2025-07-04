Ηράκλειο: Εργασίες αντικατάστασης ασφαλτοτάπητα στην οδό Μπακογιάννη

Εντατικά συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος φρεζαρίσματος και ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Ηρακλείου, μεθοδικά, με διαφάνεια και με προτεραιοποίηση σε συνεργασία τις Δημοτικές Κοινότητες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική αξιοποίηση της ανοιχτής χρηματοδοτικής γραμμής που πέτυχε η Δημοτική Αρχή από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Σήμερα Παρασκευή 4 Ιουλίου ξεκίνησαν οι εργασίες για την αντικατάσταση του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με νέο, στην οδό Μπακογιάννη από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Ιωάννη Χωστού μέχρι τη συμβολή με την οδό Κούμα (Δεξαμενή Δ3) από το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου.

Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε πέντε ημέρες.

H Δημοτική Αρχή να ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Νέα βάρκα με μετανάστες στην Γαύδο

Ηράκλειο: Τραγικός θάνατος για γυναίκα μέσα στο σπίτι της

Κέλλας: Κανένα ρουσφέτι – Έχω να πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον 1,5 χρόνο