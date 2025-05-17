Δήμος Ηρακλείου: Στο 99% η απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων (εικόνες)

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υλοποιήθηκε ο έκτακτος σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου που οδήγησε στην απομάκρυνση σχεδόν του συνόλου των συσσωρευμένων σύμμεικτων απορριμμάτων από το Ηράκλειο, καθώς και της πλειονότητας των ογκωδών αντικειμένων που κάποιοι επιμένουν να εναποθέτουν παράνομα δίπλα σε κάδους απορριμμάτων.

Τη Δευτέρα 19/5 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση των υπολοίπων ογκωδών και των απορριμμάτων στις οδούς Σωκράτη, Εμμ. Ξηρουχάκη, Δημητρίου Γληνού και στη συμβολή των οδών Παρασκευοπούλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, σημεία που λόγω της κάλυψης των χιλιομετρικών ορίων κίνησης των μηχανημάτων δεν ολοκληρώθηκαν.

Μεταξύ άλλων σε σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου Ηρακλείου αναφέρονται τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί δημόσια και συγχαίρει το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έγιναν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, τόσο εξαιτίας της φύσης των επιχειρήσεων όσο και των θυελλωδών ανέμων που δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο το έργο τους. Όπως επίσης και τους χειριστές των μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας για την συμβολή τους.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 11 Απριλίου ηΥπηρεσία Καθαριότητας λειτουργούσε σχεδόν με το 1/3 του προσωπικού της, έπειτα και από τις δικαστικές αποφάσεις που κοινοποιήθηκαν στον Δήμο με τις οποίες απομακρύνονταν δεκάδες παρατασιούχοι εργαζόμενοι (οδηγοί, συνοδοί απορριμματοφόρων, οδοκαθαριστές).

Αντιδρώντας άμεσα η Δημοτική Αρχή, αναδιάταξε όλο το υφιστάμενο προσωπικό και παράλληλα διεκπεραίωσε όλες τις διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ, πετυχαίνοντας εντός 18 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης να ξεκίνησαν οι προσλήψεις προσωπικού.

Ογκώδη απορρίμματα

Επισημαίνεται για μια ακόμη φορά ότι η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, μπάζα, κ.α.) καθώς και κλαδεμάτων δίπλα σε κάδους, πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται. Για την απομάκρυνσή τους, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιούν τις δυο εντελώς δωρεάν υπηρεσίες του Δήμου:

Την υπηρεσία ραντεβού απομάκρυνσης από τον δικό τους χώρο, καλώντας στα τηλέφωνα 2813409660, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:00.

Την υπηρεσία παράδοσης από τους ίδιους στον Σταθμό Μεταφόρτωσης, πίσω από το Αμαξοστάσιο του Δήμου στη Νέα Αλικαρνασσό, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 08:00 έως τις 14:00.

