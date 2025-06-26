Δήμος Γόρτυνας: Βλάβη σε γεωτρήσεις - Πρόβλημα με το νερό στην Αγία Βαρβάρα
διακοπη νερου
clock 10:19 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανακοίνωση για μειωμένες ποσότητες νερού και έκκληση για λελογισμένη χρήση απευθύνει ο Δήμος Γόρτυνας στους κατοίκους της δημοτικής κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, λόγω βλάβης σε δύο γεωτρήσεις.

Η ανακοίνωση του Δήμου:

"Ενημερώνουμε τους κατοίκους της δημοτικής κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, ότι οι διαθέσιμες ποσότητες νερού θα είναι μειωμένες τα επόμενα 24ωρα, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε δύο γεωτρήσεις.

Παρακαλούμε θερμά για την λελογισμένη χρήση του νερού, ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να μην υπάρξει ζήτημα επάρκειας του νερού. Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και την συνεργασία."

