Αλέξης Καλοκαιρινός για την Μάχη της Κρήτης: «Κομβικό γεγονός του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» (video)

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την ιστορική επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο συμμετείχε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου παρακολούθησε την Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά που τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου και στη συνέχεια το Τρισάγιο στο μνημείο της Μάχης της Κρήτης, όπου και κατέθεσε στεφάνι.

Αμέσως μετά, με δήλωσή του ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε την σπουδαιότητα της επετείου, αλλά και την αναγκαιότητα να είμαστε σε ετοιμότητα έτσι ώστε να μην ζήσουμε ποτέ ξανά ανάλογες εμπειρίες: «Θυμόμαστε σήμερα ξανά τη Μάχη της Κρήτης, ένα κομβικό γεγονός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που δημιούργησε και την πρώτη ρωγμή στην πολεμική μηχανή της ναζιστικής Γερμανίας. Από την άποψη αυτή, ήταν καθοριστικό γεγονός για την έκβαση του πολέμου, παρόλο που η έκβαση της Μάχης της Κρήτης ήταν αυτή της κατάληψης της από τα ναζιστικά στρατεύματα. Γνωρίζουμε ότι ο φόρος αίματος που πληρώθηκε για την παλλαϊκή άμυνα, η οποία συνδυάστηκε με την άμυνα των συμμάχων και των Ελλήνων, ήταν πάρα πολύ βαρύς. Γνωρίζουμε πόσα βαρύ φόρο πλήρωσε το νησί στη διάρκεια της κατοχής. Όμως, αυτός ήταν ο φόρος αίματος που πληρώθηκε για την Ελευθερία.

Image

Και αυτά είναι καλό να τα θυμόμαστε σήμερα και ιδιαίτερα εμείς που δεν ζήσαμε πόλεμο. Που ζούμε σε μια κοινωνία που σχεδόν στο σύνολό της έχει μόνο διηγήσεις αλλά όχι αναμνήσεις του πολέμου. Και βεβαίως ευχόμαστε αυτό να μην συμβεί. Να μην υπάρξει η εμπειρία του πολέμου. Όμως, πρέπει να είμαστε σε μια ετοιμότητα και η δραστηριότητά μας συνολικά να “βλέπει” και αυτή την πλευρά της αυξανόμενης αστάθειας του κόσμου στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Image

Η Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο. Οι παρυφές της Ευρώπης φλέγονται. Η Μέση Ανατολή υποφέρει. Όλες οι εξελίξεις ιδιαίτερα των τελευταίων μηνών εντείνουν την αστάθεια. Απαιτείται επαγρύπνηση και αυτό το οποίο είναι η βάση της επαγρύπνησης αυτής, είναι η κοινωνική συνοχή και το δημοκρατικό φρόνημα. Το δημοκρατικό φρόνημα πρέπει να είναι πάντα σφυρηλατημένο και πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε γι’ αυτό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ηράκλειο: Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται η 33χρονη που γέννησε και πέταξε σε κάδο το βρέβος

Κρήτη: Ώρες αγωνίας για 37χρονο μετά από τροχαίο με τη μηχανή του

Κρήτη - ελαιόλαδο: Στα τάρταρα η τιμή του - Δυσοίωνο το μέλλον των παραγωγών