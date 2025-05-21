Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Απόψε στις 22:00 ο μεγάλος τελικός του Europa League

Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοντράρονται απόψε (21/5-22:00) με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League. Ο τελικός διεξάγεται στο ουδέτερο "Σαν Μαμές" του Μπιλμπάο με τηλεοπτική μετάδοση από τον ANT1.

Ο πολυαναμενόμενος αγγλικός «εμφύλιος» θα πραγματοποιηθεί μεταξύ δύο ομάδων με τεράστια ιστορία, που φέτος έδωσαν όλη τους την προσοχή στην ευρωπαϊκή πορεία, με κίνητρο την επιστροφή στην ελίτ. Ο νικητής του τελικού, εκτός από το τρόπαιο, θα κερδίσει και μία θέση στο UEFA Champions League της επόμενης σεζόν, που είναι και ο μεγάλος στόχος των δύο φιναλίστ.

Ο Ελληνοαυστραλός Άγγελος Ποστέκογλου οδήγησε την Τότεναμ στον 6o ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της και πλέον στοχεύει σε έναν τίτλο μετά από 17 χρόνια για την ομάδα του Λονδίνου. Αν και η φετινή σεζόν στην Premier League ήταν απογοητευτική, καθώς η Τότεναμ έχει ζήσει τη χαρά της νίκης μόλις μία φορά στα τελευταία 11 παιχνίδια της, η πορεία της στο UEFA Europa League ήταν συνεπής και την έφερε ως τον τελικό του Μπιλμπάο.

Η Τότεναμ έχει κερδίσει τρεις φορές φέτος τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει τον άτυπο τίτλο του φαβορί. Συγκεκριμένα μετράει 2 νίκες στο πρωτάθλημα με 3-0 στο "Όλντ Τράφορντ" και 1-0 στο Λονδίνο, ενώ έχει επικρατήσει με 4-3 στο Carabao Cup. Η Τότεναμ έχει ρεκόρ 2 νίκες, μία ισοπαλία και 2 ήττες στα 5 τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις.

Αντίστοιχη είναι και η μοίρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο φετινό αγγλικό πρωτάθλημα, με την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ να βρίσκεται στην 16η θέση, μία πάνω από την Τότεναμ. Οι μεγάλες προκρίσεις επί της Λιόν και της Αθλέτικ Μπιλμπάο την έφεραν μία ανάσα από το τρόπαιο του UEFA Europa League, το οποίο είχε σηκώσει ξανά το 2017. Η έξοδος στο Champions League της επόμενης σεζόν είναι και για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο μεγάλος στόχος προκειμένου να σώσει τη χρονιά της.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να κατακτήσει το Europa League για δεύτερη φορά σε οκτώ χρόνια, η προηγούμενη ήταν την σεζόν 2016-2017, όταν και νίκησε τον Άγιαξ με 2-0 στον τελικό της Στοκχόλμης. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μόλις 2 νίκες στους 7 τελευταίους αγώνες της σε Αγγλία κι Ευρώπη (2-1-4).