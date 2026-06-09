Το Παγκρήτιο στα «γαλανόλευκα». Πάλι.

Η σχέση του Παγκρητίου με την Εθνική είναι διαχρονική. Άλλωστε, το πρώτο αθλητικό γεγονός που φιλοξενήθηκε στο στάδιο μετά την κατασκευή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ήταν ο φιλικός αγώνας της Εθνικής Ομάδας με την Ελβετία (1-0), στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το EURO 2004.