Το Παγκρήτιο στα «γαλανόλευκα». Πάλι.

Το Παγκρήτιο Στάδιο φόρεσε τα γιορτινά του και το Ηράκλειο απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί έναν από τους πιο θερμούς και αγαπημένους προορισμούς της Εθνικής Ομάδας.
Η σχέση του Παγκρητίου με την Εθνική είναι διαχρονική. Άλλωστε, το πρώτο αθλητικό γεγονός που φιλοξενήθηκε στο στάδιο μετά την κατασκευή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ήταν ο φιλικός αγώνας της Εθνικής Ομάδας με την Ελβετία (1-0), στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το EURO 2004.
Την περασμένη Κυριακή, το κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κρητικής μουσικής παράδοσης, τον Βασίλη Σκουλά, ο οποίος μαζί με τους μουσικούς του Ελένη Τορνεσάκη, Σπυρίδωνα Σκουραδάκη, Βασίλειο Σκουλά, Κωνσταντίνο Μαρκάκη και Γεώργιο Τζωρτζάκη, χάρισε συγκινητικές στιγμές γεμάτες ήχους, μνήμες και περηφάνια για τον τόπο.
Ξεχωριστή λάμψη στο τελετουργικό έδωσαν οι Σχολές Χορού Μαυρόκωστα, οι οποίες με την παρουσία και τις χορογραφίες τους ανέδειξαν τον πλούτο της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Την επιμέλεια του τελετουργικού είχε η Πολιτισμολόγος Βούλα Νεονάκη.
Μέσα σε αυτό το ξεχωριστό σκηνικό, το Ηράκλειο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ισχυρή σύνδεσή του με την Εθνική, προσφέροντας μια θερμή αγκαλιά στη «γαλανόλευκη» και δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για μια ακόμη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, περηφάνια και κρητική ψυχή, που θα μείνει αξέχαστη σε όσους βρέθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο.
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