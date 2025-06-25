Super league: Παραμένει το ίδιο φορμάτ στα Play Offs

Η Γενική Συνέλευση της Super League αποφάσισε το νέο τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματός της επόμενης περιόδου.

Οπως έγινε γνωστό, το πρωτάθλημα της νέας σεζόν θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς αλλαγές, καθώς δεν πέρασε η πρόταση του Άρη για τροποποίηση του φορμάτ των Play Offs. Η πρόθεση των «κιτρινόμαυρων» ήταν να αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος, τονίζοντας ότι το τρέχον σύστημα αδικεί τις ομάδες που τερματίζουν στις θέσεις 5-8 σε σχέση με αυτές που βρίσκονται στις θέσεις 1-4.

Η πρόταση δεν εγκρίθηκε από τη Λίγκα, που αποφάσισε να συνεχίσει με την υπάρχουσα μορφή, κρίνοντας ότι το τωρινό σύστημα είναι οικονομικά και αγωνιστικά βιώσιμο, διασφαλίζοντας παράλληλα τηλεοπτικά και χορηγικά συμφέροντα.

Ετσι, αυτό που θα ισχύει και για τη νέα σεζόν είναι:

Playoffs για τις Θέσεις 1-4: Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις της κανονικής διάρκειας θα συμμετάσχουν σε playoffs που θα καθορίσουν τον πρωταθλητή και τα καλύτερα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Playoffs για τις Θέσεις 5-8: Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 έως 8 θα διαγωνιστούν για το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο (υπό προϋποθέσεις), το οποίο θα αφορά τη συμμετοχή στο Conference League. Σε αντίθεση με ότι ισχύει στις θέσεις 1-4 και 9-14, οι 4 ομάδες των θέσεων 5-8 θα μπαίνουν στη διαδικασία με τους μισούς βαθμούς από αυτούς που θα έχουν συγκεντρώσει στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

Playouts για τις Θέσεις 9-14: Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως 14 θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες να υποβιβάζονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας