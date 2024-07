Στη Νιουκάστλ υπέγραψε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι και επίσημα παίκτης της Νιουκάστλ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με τις "καρακάξες".

Όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες μέρες η ομάδα της Νιουκάστλ ήταν πολύ κοντά στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να υπογράφει συμβόλαιο με τον σύλλογο. Ο διεθνής τερματοφύλακας σε δηλώσεις ευχαρίστησε την ομάδα και δεν έκρυψε την χαρά του για το νέο βήμα στην καριέρα του.

✍️ #NUFC have completed the signing of goalkeeper Odysseas Vlachodimos from Nottingham Forest.

Welcome, Odysseas! 🇬🇷

— Newcastle United FC (@NUFC) June 30, 2024