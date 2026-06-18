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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπουδαία διάκριση για τον Θανάση Ανδρούτσο: Τρίτος καλύτερος παίκτης στην περυσινή Super League!

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
clock 14:31 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σημαντική διάκριση για τον αρχηγό του ΟΦΗ , Θανάση Ανδρούτσο καθώς αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής της Super League, στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε, πίσω από τον Πινέδα της ΑΕΚ και τον Τζολάκη του Ολυμπιακού.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Season:

1/ Ο. Πινέδα 66,69%

2/ Κ. Τζολάκης 14,54%

3/ Θ. Ανδρούτσος 6,54%

4/ Γ. Κωνσταντέλιας 2,88%

5/ Α. Τεττέη 2,55%

6/ Γ. Αθανασιάδης 1,60%

7/ Λ. Τούπτα 1,46%

8/ Χ. Μπαρτόλο 1,08%

9/ Τ. Τσάπρας 1,01%

10/ Λ. Λάμπρου 0,70%

11/ Α. Ματσάν 0,56%

12/ Α. Τεϊσέιρα 0,27%

13/ Μ. Μπάκου 0,12%

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