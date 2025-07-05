Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Βαλαντσιούνας
clock 00:52 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Επί ελληνικού εδάφους βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (04/07) ο Γιόνας Βαλαντσιούνας για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Στην τελική… ευθεία μπαίνει η μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού στην Ευρώπη, καθώς ο Λιθουανός σέντερ πήρε την απόφαση να αφήσει πίσω του το NBA και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Έπειτα από ολιγόλεπτη καθυστέρηση, η πτήση που μετέφερε τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στην Αθήνα έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Όπως έχουν ξεκαθαρίσει οι άνθρωποι των «πράσινων», ο Λιθουανός δεν θα βγει από την αίθουσα αφίξεων, ενώ θα αποχωρήσει από άλλη έξοδο.

Ο παίκτης αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις το Σάββατο (05/07) και ακολούθως θα αναχωρήσει για την πατρίδα του και αναμένεται να επιστρέψει το επόμενο διάστημα για να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

 

