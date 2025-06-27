Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων: Σαρωτική η Μάντσεστερ Σίτι, 5-2 τη Γιουβέντους

Την πρώτη θέση του 7ου ομίλου κατέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων που διεξάγεται στις ΗΠΑ. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα συνέτριψε 5-2 τη Γιουβέντους στο Ορλάντο κι έτσι στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του 8ου ομίλου (Ρεάλ, Σάλτσμπουργκ ή Αλ Χιλάλ), ενώ η «Γιούβε» θα παίξει με τον πρώτο.

Το σκορ άνοιξε στο 9΄ ο Ζερεμί Ντοκού για τη Σίτι, όμως οι Ιταλοί ισοφάρισαν άμεσα με τον Κουπμάινερς στο 11΄. Ο Πιερ Καλουλού στο 26΄ σημείωσε αυτογκόλ σε λάθος υπολογισμό μετά το γύρισμα του Νούνες, ενώ ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που είχε μπει ως αλλαγή στο ημίχρομνο, έγραψε το 3-1 στο 52΄. Στο 69΄, τρια λεπτά μετά τη είσοδό του στο ματς, ο Φιλ Φόντεν σημείωσε το 4ο γκολ της Σίτι, ενώ το 5-1 πέτυχε ο Σαβίνιο στο 75΄. Το τελικό σκορ διαμρφώθηκε από γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 84΄.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Καλουλού

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Ιγκόρ Τούντορ): Ντι Γκρεγκόριο, Καλούλου, Σαβόνα (60΄λ.τρ. Γκάτι), Κέλι, Κόστα (57΄ Καμπιάζο), Κόστιτς, ΜακΚένι (83΄ Ατζίτς), Λοκατέλι (57΄ Τιράμ), Γκονζάλες, Κουπμάινερς (57΄ Γιλντίζ), Βλάχοβιτς

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Πεπ Γκουαρντιόλα): Έντερσον, Νούνες, Ακάντζι, Ρούμπεν Ντίας, Νουρί (75΄ Τσερκί), Ρόδρι 66΄ Γκιουντογκάν), Σαβίνιο, Ντοκού (66΄ Φόντεν), Ρέιντερς, Σίλβα (75΄ Ο'Ράιλι), Μαρμούς (46΄ Χάαλαντ)

Νίκη γοήτρου για την Αλ Αιν

Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι του 7ου ομίλου στο Μουντιάλ Συλλόγων, η Αλ Αΐν του Βλάνταν Ίβιτς, πήρε μία νίκη γοήτρου απέναντι στην Ουιντάντ Καζαμπλάνκα με 2-1 κι ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση με ένα ιστορικό τρίποντο.

Στο «Audi Field» της Ουάσινγκτον οι Μαροκινοί προηγήθηκαν στο 4’ με τον Μαϊλουλά, όμως η Αλ Αΐν «γύρισε» το ματς με το εύστοχο πέναλτι του Λαμπά στο 45’+1’ κι ένα γκολ του Λαμπά στο 50’.

Διαιτητής: Ντάρεν Φίσερ (Καναδάς)

Κίτρινες: 68’ Εμβαλιμού, 83’ Άμραμπατ, 90'+3 Μπεντίμπ - 10’ Παλάσιος, 45’+2’ Τραορέ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΥΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ (Αμίν Μπενχασέμ): Μπεναντίντ, Μουφίντ, Φερέιρα, Χαρκάς (55’ λ.τρ. Μέγιερς), Μπουσετά, Άμραμπατ, Μουμπάρικ (79’ Μπενκτίμπ), Ζεμραουί (79’ Μουταραχί), Λορς, Αλ Σομάχ (62’ Ομπένγκ), Μαϊλούλα (62’ Εμβαλιμού).

ΑΛ ΑΪΝ (Βλάνταν Ίβιτς): Πατρίσιο, Γιάσιτς (65’ Αλ Μπαλουσί), Τραορέ, Ραμπιά, Μπεν Χαλέκ, Ζαμπάλα, Κάκου (65’ Τσαντλί), Παρκ, Παλάσιος (90’+3’ Νιάνγκ), Ε. Ραχίμι (90’+3’ Σ. Ραχίμι), Λαμπά.