Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει το «παρών» στον τελικό Παρί - Τσέλσι

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι θα παραστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, Παρί - Τσέλσι, την προσεχή Κυριακή (13/7) στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ την ίδια ημέρα η FIFA ανακοίνωσε ότι άνοιξε γραφείο στον «Πύργο Τραμπ» της Νέας Υόρκης.

Το διευρυμένο τουρνουά, στο οποίο συμμετέχουν αρκετές από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, θεωρείται ευρέως ως «πρόβα τζενεράλε» για το Μουντιάλ του 2026, που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με ρεκόρ συμμετοχής 48 εθνικών ομάδων.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την Κυριακή (13/7) στο στάδιο MetLife θα λειτουργήσει ως «πρόβα» του τελικού του επόμενου έτους, καθώς το συγκεκριμένο γήπεδο -έδρα των New York Jets και New York Giants του NFL- θα φιλοξενήσει και τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Η FIFA είχε ήδη μεταφέρει το νομικό της τμήμα στο Μαϊάμι, όπου εργάζονται επίσης όλοι οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στην επιχειρησιακή υλοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, που διεξάγεται αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ, καθώς και του Μουντιάλ 2026.

«Θα πάω στον αγώνα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Η είδηση αυτή ήρθε αμέσως μετά την ανακοίνωση του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για το άνοιγμα γραφείου της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας στον «Πύργο Τραμπ», ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στο αμερικανικό έδαφος έναν χρόνο πριν από το Μουντιάλ 2026, που θα διοργανωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά.

«Η FIFA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός και, για να είναι παγκόσμιος, πρέπει να έχει τοπική παρουσία, παντού. Πρέπει λοιπόν να είμαστε παρόντες στη Νέα Υόρκη, όχι μόνο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων φέτος και το Παγκόσμιο Κύπελλο του χρόνου, αλλά και για τα γραφεία μας», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

«Λάβαμε τεράστια υποστήριξη από την κυβέρνηση και από τον πρόεδρο μέσω της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (φέτος) και για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του χρόνου», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Παράλληλα, η FIFA ανακοίνωσε ότι το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων θα εκτεθεί στον Πύργο Τραμπ από την Τρίτη έως και το Σάββατο, παραμονή του τελικού.

Ο Τραμπ δεν έχει αποφύγει τους προβολείς του αθλητισμού κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, καθώς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε Super Bowl τον Φεβρουάριο, ενώ τον Μάιο ανακοίνωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι η Ουάσινγκτον θα φιλοξενήσει το NFL Draft του 2027.

Ωστόσο, η αυστηρή μεταναστευτική του πολιτική και η απαγόρευση εισόδου σε πολίτες από 12 χώρες έχουν προκαλέσει ανησυχίες ενόψει του Μουντιάλ 2026, παρότι ο Ινφαντίνο έχει δώσει διαβεβαιώσεις ότι οι ΗΠΑ θα καλωσορίσουν τον κόσμο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Ένα υπόμνημα που εξασφάλισε το πρακτορείο Reuters τον περασμένο μήνα έδειξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει σημαντικά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενδεχομένως απαγορεύοντας την είσοδο πολιτών από 36 επιπλέον χώρες στις ΗΠΑ.

