Φιλικά παιχνίδια: Νίκη της ΑΕΚ, ισοπαλία του Παναθηναϊκού, ήττα για τον Αρη
clock 21:32 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ΑΕΚ είχε προβλήματα στη δημιουργία και στις αμυντικές στατικές φάσεις, όμως έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η Ένωση επικράτησε με 2-1 της Κόρτραϊκ στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, χάρις στα τέρματα των Ρομπέρτο Περέιρα και Ζίνι.

Ισόπαλος χωρίς γκολ (0-0) αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με τη Σάλκε στο τρίτο φιλικό του επί αυστριακού εδάφους, δείχνοντας ξανά σοβαρά «ζητήματα» στη δημιουργία και στην επιθετική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να μείνει για δεύτερο σερί ματς χωρίς γκολ.

Με τρεις ήττες σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια, ολοκλήρωσε ο Άρης το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία.

Οι «κίτρινοι», παρά το ότι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο μέρος, γνώρισαν την ήττα με 3-2 από την ΑΖ Άλκμααρ, ενώ είχαν προηγηθεί εκείνες από Λίβινγκστον (3-1) και Άντερλεχτ (1-0).

