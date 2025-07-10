Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025: Πανηγυρικά στον τελικό η Παρί, συνέτριψε με 4-0 τη Ρεάλ (βίντεο)

Μετά την κορυφή της Ευρώπης, η Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτοιμη πλέον (και) για την κορυφή του κόσμου! Με κεκτημένη ταχύτητα απ’ την κατάκτηση του Champions League και το θριαμβευτικό 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό της 31ης Μαΐου, οι Παριζιάνοι επιβεβαίωσαν πως αυτή την στιγμή είναι η κορυφαία ομάδα στον κόσμο, κάνοντας... φύλλο και φτερό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 στον ημιτελικό του Μουντιάλ Συλλόγων 2025 και πήραν θέση για τον τελικό της Κυριακής (13/7) όπου τους περιμένει η Τσέλσι.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε «πετούσε» στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium του Νιού Τζέρσεϊ και πριν συμπληρωθούν καν 25 λεπτά αγώνα ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0!

Στο 6’ από λάθος του Ασένσιο, ο Ντεμπελέ έκλεψε την μπάλα κι έδωσε έτοιμο γκολ στον Φαμπιάν Ρουίθ για το 1-0, ενώ μόλις τρία λεπτά μετά (9’) από νέο τεράστιο σφάλμα του Ρούντιγκερ, ο Ντεμπελέ με υπέροχη εκτέλεση έκανε το 2-0 για τους Παριζιάνους.

Πριν... συνέλθουν απ’ τα δύο πρώτα «χτυπήματα» οι «μερένχες» δέχθηκαν και τρίτο γκολ από την ασίστ του Χακίμι στον Ρουίθ, που ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 μόλις στο 25ο λεπτό!

Στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί έκανε... συντήρηση δυνάμεων, με τον Ενρίκε να αποσύρει τους Ντεμπελέ και Κβαρατσκέλια για να μην τους επιβαρύνει άλλο ενόψει τελικού και τους πρωταθλητές Ευρώπης να φτάνουν σε ακόμη ένα γκολ στο 87’ με τον Γκονσάλο Ράμος που έκανε ακόμη πιο επιβλητική τη νίκη της γαλλικής ομάδας με το τελικό 4-0.

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες: 45’+2’ Νέβες - 28’ Τσουαμενί, 73’ Καρβαχάλ

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Μπεράλντο, Μέντες (80’ Λι Κανγκ-Ιν), Νέβες, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ (66’ Μαγιουλού), Ντουέ (66’ Ζαΐρ-Εμερί), Ντεμπελέ (59’ Γκονσάλο Ράμος), Κβαρατσκέλια (59’ Μπαρκολά).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένσιο (64’ Μιλιτάο), Ρούντιγκερ, Φ. Γκαρσία, Μπέλινγχαμ (64’ Μόντριτς), Τσουαμενί, Γκιουλέρ (84’ Λούκας), Γ. Γκαρσία (71’ Καρβαχάλ), Mπαπέ, Βινίσιους (64’ Ντίαζ).

