Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων: Στον τελικό η Τσέλσι, 2-0 τη Φλουμινένσε

Δύο καταπληκτικά γκολ του Ζοάο Πέδρο, στην πρώτη «ενδεκαδάτη» συμμετοχή του, μόλις 6 μέρες μετά τη μεταγραφή του απ’ την Μπράιτον, χάρισαν στην Τσέλσι τη νίκη με 2-0 επί της Φλουμινένσε στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ Συλλόγων 2025 κι έστειλαν τους «μπλε» στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (13/7), όπου περιμένουν πλέον την Παρί Σεν Ζερμέν ή τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, για τον οποίο οι Λονδρέζοι δαπάνησαν 63 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους στις 2 Ιουλίου άνοιξε το σκορ στο 18’ με τρομερό σουτ έξω απ’ την περιοχή, ενώ «τελείωσε» την πρόκριση για την Τσέλσι στο 56’ με εξαιρετική κίνηση κι εκτέλεση μέσα απ’ την περιοχή, έπειτα από ασίστ του Φερνάντες.

Και στις δύο περιπτώσεις πάντως δεν πανηγύρισε τα τέρματα που σημείωσε, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του στη Φλουμινένσε.

Οι «μπλε» ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι στον αγώνα, έχασαν πολλές ευκαιρίες για να φτάσουν και σε πιο ευρεία νίκη και δεν έδωσαν το δικαίωμα στη «Φλου» να αμφισβητήσει την ανωτερότητά τους, φτάνοντας σε τελικό για 12η φορά στις τελευταίες 13 παρουσίες τους σε ημιτελικό οποιασδήποτε διοργάνωσης.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Κίτρινες: 59’ Νονάτο, 72’ Σοτέλδο - 74’ Σάντσες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Ρενάτο Γκαούτσο): Φάμπιο, Ιγνάσιο, Σίλβα, Τιάγκο Σάντος (54’ Κένο), Γκούγκα, Έρκουλες (70’ Κανόμπιο), Μπερνάλ (70’ Λίμα), Νονάτο (66’ Σοτέλδο), Ρενέ, Άριας, Κάνιο (54’ Ερεβάλντο).

ΤΣΕΛΣΙ (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσες, Γκουστό (68’ Τζέιμς), Τσαλόμπα, Ανταραμπιόγιο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Φερνάντες (86’ Αντρέι Σάντος), Νέτο (68’ Μαντουέκε), Πάλμερ, Ενκουνκού (86’ Ντιούσμπερι-Χολ), Ζοάο Πέδρο (60’ Τζάκσον)