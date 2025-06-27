Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η Ρεάλ νίκησε άνετα την Σάλτσμπουργκ (3-0) – Με Γιουβέντους στους «16»

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επικρατώντας 3-0 της Σάλτσμπουργκ και κατακτώντας την πρώτη θέση στον 8ο όμιλο.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βινίσιους, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 40ό λεπτό με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή και λίγο πριν την ανάπαυλα, βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, που έκανε το 2-0 από κοντινή απόσταση.

Η ισπανική ομάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο, όμως το τρίτο γκολ ήρθε στο 84’, όταν ο Γκονθάλο Γκαρσία «κρέμασε» τον τερματοφύλακα της Σάλτσμπουργκ σε μια ταχύτατη αντεπίθεση, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Με αυτή τη νίκη, η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τον όμιλο με 7 βαθμούς, δύο περισσότερους από την Αλ Χιλάλ, η οποία νίκησε 2-0 την Πατσούκα στο άλλο ματς της ημέρας. Εκτός συνέχειας έμειναν η Σάλτσμπουργκ (4 βαθμοί) και η Πατσούκα (0 βαθμοί).

Στη φάση των «16», η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους (2η στον 7ο όμιλο) την Τρίτη, στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι. Από την πλευρά της, η Αλ Χιλάλ θα κοντραριστεί με τη Μάντσεστερ Σίτι τη Δευτέρα, στο Ορλάντο.

Σκόρερς: 39′ Βινίσιους, 45+3′ Βαλβέρδε, 84′ Γκ. Γκαρία

Σάλτσμπουργκ: Ζαβιεσίνσκι – Ράσμουσεν, Γκρέτζιγκ, Λάινερ, Γκαντού – Ντιαμπατέ (73′ Βέρτεσεν), Ντιαμπού (46′ Κάεγκραντ), Γκλουχ – Μπαϊντού (89′ Ε. Μπαϊντού, Ράτκοβ (46′ Νταχίμ), Νένε (89′ Σ. Μπαϊντού)

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά – Αλεξάντερ Άρνολντ, Γκαρθία, Ρούντιγκεr (68′ Ραμόν), Χισέν – Μπέλινχαμ (82′ Ντίαζ), Βαλβέρδε (74′ Θεμπάλος), Τσουαμενί, Γκιουλέρ (68′ Μόντριτς) – Βινίσιους (68′ Ροντρίγκο), Γκ. Γκαρθία.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Αλ Χιλάλ έδειξε αποφασισμένη να περάσει στους «16». Έκανε τη… μισή δουλειά. Νίκησε με 2-0, αλλά ήθελε και νίκη της Ρεάλ για να «τσεκάρει» το εισιτήριο της πρόκρισης. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ρίσκαρε με το… επίφοβο 1-0, αλλά στις καθυστερήσεις βρήκε και δεύτερο γκολ.

Με τον τρόπο αυτό η Σαουδική Αραβία που σήκωσε το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος της διοργάνωσης μέσω της εξασφάλισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της διοργάνωσης θα δει την ομάδα από τη χώρα της να κοντράρεται στους «16» με την Μάντσεστερ Σίτι σε μια μάχη που μοιάζει αγγλο-αραβική, αλλά σε επίπεδο ιδιοκτητών είναι καθαρά αραβική υπόθεση αφού οι «πολίτες» ανήκουν σε κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σκόρερς: 22′ Αλνταουσάρι, 90+5′ Μάρκος Λεονάρντο

Κίτρινη: 45+4′ Λόντι, 52′ Κουλιμπαλί – 17′ Μπαρέτο, 45+1′ Ντομίγκες

Αλ Χιλάλ: Μπονού – Κουλιμπαλί, Ζοάο Κανσέλο (86′ Αλιάμι), Αλμαμπακτί (Αλιλαγιαμί) – Λόντι (71′ Αλάμπρι), Ρούμπερ Νέβες, Αλνταουσάρι (76′ Κανό), Μιλίνκοιβτς-Σάβιτς, Αλνταουσάρι, Μάλκομ (86′ Γιουβαίρ) – Μάρκος Λεονάρντο.

Πατσούκα: Ζουράδο – Μπαρέτο (56′ Γκονζάλες), Αζεβές, Μπάουερμαν, Σάντσες (77′ Χερνάντες), Περέιρα – Παλαβεσίνο (77′ Πεδράζα), Μοντιέλ – Ντομίνγκες (56′ Ουρτάδο), Ροντόν, Ρόμερτ Κένεντι (63′ Μπατίστα).

