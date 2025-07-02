Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η Ντόρτμουντ την πρόκριση, η Μοντερέι τις εντυπώσεις (βίντεο)

Η Ντόρτμουντ επικράτησε της Μοντερέι 2-1 πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ωστόσο οι Μεξικανοί ήταν συνολικά καλύτεροι και άξιζαν περισσότερα.

Οι “κιτρινόμαυροι” μπήκαν δυνατά καταφέρνοντας να ανοίξουν το σκορ στο 14′ με τον Γκιρασί, ενώ δέκα λεπτά αργότερα διεύρυναν το προβάδισμά τους με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του επιθετικού από τη Γουινέα. Στο υπόλοιπο του αγώνα το κλαμπ της Μπουντεσλίγκα παρουσίασε ελάχιστα πράγματα επιθετικά, με τη Μοντερέι να έχει ρόλο πρωταγωνιστή.

Το σύνολο του τεχνικού Τορέντ κατάφερε να μειώσει με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (48′) με τον φορ Μπερτεράμε, ωστόσο παρά την έντονη πίεση μέχρι το τέλος, δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο τέρμα, ώστε να στείλει το ματς στην παράταση. Η τελευταία χρονικά τεράστια ευκαιρία ήταν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Σέρχιο Ράμος αστόχησε με κεφαλιά.

Η Ντόρτμουντ θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Ρεάλ Μαδρίτης (05/07, 23:00) και ο νικητής θα συναντηθεί στα ημιτελικά με όποιον “επιβιώσει” από τη μάχη Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου (05/07, 19:00). Όσον αφορά την απέναντι πλευρά του ταμπλό, η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Φλουμινένσε – Αλ Χιλάλ (04/07, 22:00), θα κοντραριστεί στους “4” με το κλαμπ που θα επιβληθεί στο Παλμέιρας – Τσέλσι (05/07, 04:00).

