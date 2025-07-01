Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Στους «8» η Φλουμινένσε, 2-0 την Ίντερ (βίντεο)

Η Φλουμινένσε έκανε την έκπληξη και επικρατώντας 2-0 της Ίντερ, πέρασε στους προημιτελικούς του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων που διεξάγεται στις ΗΠΑ.

Ο αγώνας έγινε στη Σάρλοτ και οι Βραζιλιάνοι του Ρενάτο Πορταλούπι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3' με κεφαλιά του Κάνο μετά από σέντρα του Άριας.

Η Ίντερ άσκησε πίεση η οποία σταδιακά κορυφώθηκε γύρω στο 80΄ με διαδοχικές ευκαιρίες του Λαουτάρου Μαρτίνες. Όμως, ο 45χρονος (!) Βραζιλιάνος γκολκίπερ Φάμπιο ήταν πάντα εκεί, ενώ ακόμα κι όταν δεν μπόρεσε, το δοκάρι έκανε τη δουλειά του στο 82' και στο 95'.

Και μετά απ΄όλα αυτά, σε μια αντεπίθεση στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Έρκουλες με σουτ από το ύψος της περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Έτσι, οι «νερατζούρι» κλείνουν τη σεζόν έχοντας χάσει τα πάντα. Ενώ δύο μήνες νωρίτερα στόχευαν ακόμα και σε τέσσερις τίτλους, έχασαν πρωτάθλημα και κύπελλο Ιταλίας, γνώρισαν τη συντριβή (5-0) από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League και τώρα αποχαιρετούν το Μουντιάλ συλλόγων πρόωρα, μόλις στη φάση των «16».

Στους προημιτελικούς η «Φλου» θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι-Αλ Χιλάλ.

ΙΝΤΕΡ (Κρίστιαν Κίβου): Σόμερ, Νταρμιάν, Ντε Φράι, Μπαστόνι (71΄ Κάρλος Αουγκούστο), Ντούμφρις (53΄ Λουϊς Ενρίκε), Μπαρέλα, Ασλάνι (53΄ Σούτσιτς), Μκιταριάν (53΄ Καρμπόνι), Ντιμάρκο, Μαρτίνες, Τουράμ (66΄ Εσπόζιτο)

ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Ρενάτο Πορταλούπι): Φάμπιο, Ιγνάσιο, Τιάγκο Σίλβα, Φρέιτες, Ξαβιέρ, Νονάτο (60΄ Βινίσιους Λίμα), Μπερνάλ (81΄ Τιάγκο Σάντος), Μαρτινέλι (60΄ Έρκουλες), Ρενέ, Άριας, Κάνο (66΄ Εβεράλντο)

Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων: Στα προημιτελικά και η Μπάγερν, 4-2 τη Φλαμένγκο