Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων: Στα προημιτελικά και η Μπάγερν, 4-2 τη Φλαμένγκο

tΗ Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επικρατώντας της μαχητικής Φλαμένγκο με 4-2 στο Μαϊάμι.

Με μπροστάρη τον Χάρι Κέιν που σκόραρε δις και καθοδήγησε επιθετικά τους Βαυαρούς, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έκλεισε ραντεβού με την Παρί Σεν Ζερμέν στις 5 Ιουλίου στην Ατλάντα.

Το ξεκίνημα της Μπάγερν ήταν καταιγιστικό. Μόλις στο 6ο λεπτό, από κόρνερ του Κίμιχ, ο Πούλγκαρ άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Κέιν με δυνατό σουτ και λίγη τύχη, η μπάλα κόντραρε στον Ορτίζ, έκανε το 0-2.

Η Φλαμένγκο αντέδρασε με ένα «κεραυνό» του Ζέρσον στο 33’ μετά από εξαιρετική συνεργασία με τον Αραούχο και τον Αρασκαέτα, μειώνοντας προσωρινά σε 1-2. Ωστόσο, η Μπάγερν επανήλθε γρήγορα και στο 41’ ο Γκορέτσκα με σουτ εκτός περιοχής ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3.

Στο δεύτερο μέρος οι Βραζιλιάνοι μπήκαν πιο επιθετικά και στο 52’ κέρδισαν πέναλτι, όταν ο Ολίσε βρήκε την μπάλα με το χέρι. Ο Ζορζίνιο δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα και μείωσε σε 2-3, βάζοντας ξανά τη Φλαμένγκο στο ματς.

Η πίεση της ομάδας του Λουίς Φελίπε αυξήθηκε, αλλά μία κακή απόφαση του Αραούχο να κάνει περίσσιες ντρίμπλες έξω από την περιοχή του, αποδείχθηκε καταστροφική. Ο Κίμιχ έκλεψε, έδωσε στον Κέιν κι εκείνος με ωραία περιστροφή και ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-4 στο 73’.